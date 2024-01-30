20:17
USD 89.32
EUR 96.77
RUB 0.99
Власть

Чиновники вновь просят вывести авиакомпании КР из черного списка Европы

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев встретился с вице-президентом Европейской комиссии, Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Бакыт Торобаев поднял вопросы вывода авиакомпаний Кыргызстана из списка безопасности полетов ЕС и упрощения визового режима для граждан Кыргызстана. Он предложил наладить сотрудничество по линии разработки месторождений редкоземельных и других критических металлов.

ЕС предложено рассмотреть возможность обмена внешнего долга Кыргызстана на зеленые проекты.

Жозеп Боррель отметил возрастающую роль Центральной Азии в мире и подтвердил намерения Евросоюза укрепить связи и сотрудничество с Кыргызстаном по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.
Ссылка: https://24.kg/vlast/285432/
просмотров: 122
Версия для печати
Материалы по теме
Европейский инвестиционный банк готов финансировать проекты в Кыргызстане
ЕС предоставил Кыргызстану список товаров, импорт которых тщательно мониторят
В каких сферах Европа может сотрудничать с Кыргызстаном и чего ждет от властей
Визит вице-президента Еврокомиссии в Кыргызстан. Основной упор — инвестфорум
Вице-президент Еврокомиссии выразил властям КР обеспокоенность по свободе СМИ
Кыргызстан будет искать в Европе инвесторов для транспортных проектов
Садыр Жапаров принял вице-президента Еврокомиссии Маргаритиса Скинаса
Европейский союз выделил Кыргызстану 3 миллиона евро на цифровую трансформацию
Акылбек Жапаров встретился с делегацией Европарламента. Что обсуждали
Закон об иноагентах. Кыргызстан предупредили о его влиянии на работу с донорами
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;22-26 января Кыргызстан: кадровые перестановки за 22-26 января
Три года у&nbsp;власти. О&nbsp;чем говорил Садыр Жапаров раньше и&nbsp;что сейчас Три года у власти. О чем говорил Садыр Жапаров раньше и что сейчас
Глава кабмина: Пора отказываться жить от&nbsp;зарплаты до&nbsp;зарплаты Глава кабмина: Пора отказываться жить от зарплаты до зарплаты
Автовладельцев хотят обязать устанавливать видеорегистраторы. Депутаты против Автовладельцев хотят обязать устанавливать видеорегистраторы. Депутаты против
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
&laquo;Банк Компаньон&raquo; дарит денежные призы «Банк Компаньон» дарит денежные призы
&laquo;Керемет Банк&raquo; передал мебель и&nbsp;канцтовары центру для детей &laquo;Акниет&raquo; «Керемет Банк» передал мебель и канцтовары центру для детей «Акниет»
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: итоги 2023 года и&nbsp;масштабные цели на&nbsp;2024-й ЗАО «МПЦ»: итоги 2023 года и масштабные цели на 2024-й
30 января, вторник
20:04
Чиновники вновь просят вывести авиакомпании КР из черного списка Европы Чиновники вновь просят вывести авиакомпании КР из черно...
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:30
Мораторий на АЗС и каникулы для первоклассников. Что происходит в Бишкеке
19:00
Цифра дня. 19,6 миллиона электронных счетов-фактур выписано в 2023 году
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики