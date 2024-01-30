Чиновники вновь просят вывести авиакомпании КР из черного списка Европы

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев встретился с вице-президентом Европейской комиссии, Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Бакыт Торобаев поднял вопросы вывода авиакомпаний Кыргызстана из списка безопасности полетов ЕС и упрощения визового режима для граждан Кыргызстана. Он предложил наладить сотрудничество по линии разработки месторождений редкоземельных и других критических металлов.

ЕС предложено рассмотреть возможность обмена внешнего долга Кыргызстана на зеленые проекты.

Жозеп Боррель отметил возрастающую роль Центральной Азии в мире и подтвердил намерения Евросоюза укрепить связи и сотрудничество с Кыргызстаном по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.