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Власть

Европейский инвестиционный банк готов финансировать проекты в Кыргызстане

Подписан меморандум о взаимопонимании между Кыргызстаном и Европейским инвестиционным банком на общую сумму 150 миллионов евро для финансирования проектов в транспортной отрасли Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Церемония подписания меморандума состоялась в рамках первого форума инвесторов Global Gateway по устойчивым транспортным связям между Центральной Азией и Европейским союзом. Зампред кабмина Бакыт Торобаев находится с рабочей поездкой в Брюсселе (Бельгия).

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис отметил активное сотрудничество в транспортной сфере со странами Центральной Азии.
Ссылка: https://24.kg/vlast/285395/
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