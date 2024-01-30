Европейский инвестиционный банк готов финансировать проекты в Кыргызстане

Подписан меморандум о взаимопонимании между Кыргызстаном и Европейским инвестиционным банком на общую сумму 150 миллионов евро для финансирования проектов в транспортной отрасли Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Церемония подписания меморандума состоялась в рамках первого форума инвесторов Global Gateway по устойчивым транспортным связям между Центральной Азией и Европейским союзом. Зампред кабмина Бакыт Торобаев находится с рабочей поездкой в Брюсселе (Бельгия).

Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис отметил активное сотрудничество в транспортной сфере со странами Центральной Азии.