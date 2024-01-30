Новый закон о СМИ противоречит здравому смыслу, считает основатель Kaktus.media

Новый закон о СМИ противоречит здравому смыслу. Об этом заявила основатель Kaktus.media Дина Маслова сегодня на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству, где рассматривается в первом чтении проект нового закона «О СМИ», инициированный и разработанный администрацией президента.

Читайте по теме Новый закон о СМИ. Сначала разобраться с фейками в соцсетях призывает депутат

Она отметила, что в документе очень много размытых формулировок.

«Обратите внимание на определение, что такое «средства массовой информации». В проекте закона идет просто перечисление. Рабочая группа неоднократно предлагала другую трактовку. Под определение «сетевое средство массовой информации» в целом попадает любая информация, размещенная на сайте. В документе не указано, в чем отличие сетевого СМИ от других электронных изданий, которые по своей природе не занимаются журналистской деятельностью», — заметила Дина Маслова.

В законопроекте также предлагается все веб-сайты считать СМИ и обязать проходить регистрацию в Минюсте или Минцифры. «Под это определение подпадут и Instagram, и сайт агентства недвижимости. По итогам 2022 года у нас было зарегистрировано более 22 тысяч сайтов в зоне kg. А есть еще и не зарегистрированные, но которые читают и смотрят кыргызстанцы. Реально Минюст и Минцифры справятся с регистрацией?» — задается вопросом журналист.

Она также раскритиковала понятие «злоупотребление свободой слова», которое предлагают ввести разработчики, — оно расплывчатое, что недопустимо.

Мы все знаем, что расплывчатые нормы приводят к коррупции и злоупотреблению должностным положением, а не к злоупотреблению свободой слова. Дина Маслова

Требование к аккредитации только для зарегистрированных СМИ она назвала «противоречащим здравому смыслу». «Налогоплательщики содержат госорганы, госорганы подотчетны перед обществом именно поэтому. А контент большинства информационных сайтов — это 60-70 процентов пресс-релизов. Мы помогаем доносить информацию до общественности. И у госорганов, и у депутатов не будет этой площадки», — добавила основатель Kaktus.media.

Однако, несмотря на доводы представителей СМИ — членов рабочей группы, а также отдельных нардепов, которые выступали против, большинство членов комитета проголосовали за принятие законопроекта в первом чтении.

Отметим, что законопроект, разработанный администрацией президента, поступил в Жогорку Кенеш в начале января. Это пятая версия документа, он дорабатывался членами рабочей группы, созданной распоряжением главы государства Садыра Жапарова в декабре 2022 года. Однако проект закона не был доработан, не согласован и не одобрен всеми членами рабочей группы. Не было проведено постатейного обсуждения.

Никто из членов рабочей группы — представителей независимых СМИ — не давал окончательного согласия с нынешней редакцией и не ставил своей подписи под документом.

Ранее четыре комитета Жогорку Кенеша не стали рассматривать законопроект. Депутат Айбек Осмонов заявил, что документ сырой. «Нужно разработать новый, так как этот сырой», — сказал он.