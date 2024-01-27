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Власть

Садыр Жапаров выступил с обращением в годовщину снятия блокады Ленинграда

Садыр Жапаров выступил с обращением в годовщину снятия блокады Ленинграда.

«Даже спустя 80 лет после тех событий день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады остается навсегда в наших сердцах. Более 4,5 тысячи соотечественников героически погибли в бою за свободу, и мы несем ответственность за то, чтобы сохранить память о них.

Высокий дух советских воинов и твердая воля жителей блокадного города, сорвавших страшные планы фашистских захватчиков, создали великую силу, объединившую советский народ. Освобождение Ленинграда от блокады стало одним из наиболее важных событий в истории Великой Отечественной войны», — отметил он.

Все кыргызстанцы, пережившие трагедию блокады и сражавшиеся на фронте, являются нашей гордостью.

Садыр Жапаров

Глава государства добавил, что в те дни все республики Советского Союза, включая Кыргызстан, поддерживали блокадный Ленинград, направляя эшелон за эшелоном помощь в виде продовольствия и теплой одежды.

«Несмотря на круглосуточную бесперебойную работу в тылу под девизом «Все для фронта, все для победы!», кровопролитную битву, более 16 тысяч человек, эвакуированных из блокадного Ленинграда в Кыргызстан, были приняты нашим гостеприимным народом как родные братья», — говорится в обращении.

Кыргызские семьи усыновили детей блокадников, воспитавших достойными гражданами. Мы с гордостью вспоминаем историю матери Токтогон Алтыбасаровой из села Курмонту Иссык-Кульской области, которая приняла 150 детей и воспитала их как своих, окружив их своей материнской любовью.

Садыр Жапаров

Потомки тех, кто пережил артиллерийские обстрелы, голод и холод, а затем нашел убежище в Кыргызстане, должны помнить о значении этого дня.

«Нам всегда следует почитать особый героизм тех, кто выдержал блокаду, кто защищал Ленинград ценой своей жизни. И мы считаем своим долгом проявлять к ним постоянное уважение. Уважаемые ветераны, ваши подвиги стали навеки вдохновляющим примером для нашего народа. Ваш труд, ваша сила духа никогда не будут забыты!» — отметил Садыр Жапаров.

Президент пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни ветеранам, проявившим мужество и отвагу при освобождении Ленинграда от фашистских захватчиков. «Да пребудет мир во всем мире! Пусть небо нашего Кыргызстана всегда будет чистым!» — добавил глава государства.
Ссылка: https://24.kg/vlast/285208/
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