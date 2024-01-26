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Власть

Новый сайт Жогорку Кенеша. Ресурс стал недоступным для незрячих

После обновления сайт Жогорку Кенеша стал недоступным для лиц с инвалидностью по зрению. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Дастан Бекешев.

Он отметил, что часто пользуется этим ресурсом, скачивает законопроекты, читает повестки дня.

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«Где-то улучшили функционал, где-то ухудшили. Я читаю с помощью специальных программ, и, на мой взгляд, ничего не изменили, чтобы прямо было заметно. Однозначно могу сказать, что сайт Жогорку Кенеша стал недоступным для лиц с инвалидностью по зрению», — сказал он.

Также, по мнению Дастана Бекешева, на обновление сайта потратили слишком много денег — $40 тысяч, или 3,6 миллиона сомов. «Это очень много. На мой взгляд, он не стоит столько», — добавил депутат.
Ссылка: https://24.kg/vlast/285163/
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