Чиновников Кыргызстана заставляют собирать чеки в обмен на премию

Председатель кабмина Акылбек Жапаров на заседании руководителей органов местного самоуправления и ректоров вузов прокомментировал информацию о принуждении госслужащих к обязательному сбору чеков ККМ. Об этом сообщают СМИ, которые присутствовали на мероприятии.

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Глава кабмина признал, что ежемесячно лица, занимающие руководящие должности, должны собирать с подчиненных и затем сдавать в Налоговую службу чеки на 15 тысяч сомов. При этом с каждого работника руководители должны собрать чеков на 2-5 тысяч сомов в зависимости от их зарплаты.

«Государство ежегодно выделяет 120 миллиардов сомов на выплату заработной платы, но при этом требует сбор чеков — это единственное требование к госслужащим. Если они хотят получать премию, то есть 13-ю зарплату, то должны собирать чеки ККМ», — сказал Акылбек Жапаров.