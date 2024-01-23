22:27
USD 89.31
EUR 97.27
RUB 1.01
Власть

Вести непрерывную видеосъемку при обысках предлагает депутат

Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, инициированные депутатом парламента Бактыбеком Сыдыковым, вынесены на общественное обсуждение.

Отмечается, что в действующем УПК предусмотрено проведение обыска и выемки с использованием фото- и видеосъемки.

«Применение этой нормы приводит к неравномерной и противоречивой практике, — считает нардеп. — Поскольку в силу технических особенностей фотоаппарат может обеспечить лишь эпизодическую фото- и видеофиксацию, а не непрерывную».

Учитывая доступность видеозаписывающих устройств, предлагается внести поправки в кодекс, по которым обыск будут проводить с непрерывной видеосъемкой.

«Это позволит в полной мере записывать процесс обыска и выемки с начала и до конца. Поправки будут способствовать защите гражданина от незаконных и необоснованных обвинений (например, подброс запрещенных законодательством веществ невиновному лицу) и предотвращению злоупотребления со стороны отдельных недобросовестных сотрудников правоохранительных органов», — говорится в справке-обосновании.
Ссылка: https://24.kg/vlast/284879/
просмотров: 372
Версия для печати
Материалы по теме
Чолпон Джакупова: Обыск в 24.kg прошел с нарушением законодательства
Экс-начальник колонии в Оше разрешал проносить заключенным запрещенные предметы
Борьба с ОПГ. Бизнесмена Олега Подобедова отпустили под подписку о невыезде
В Фонде поддержки развития туризма прокомментировали проведенный накануне обыск
Массовые задержания. Не нарушать презумпцию невиновности призывает омбудсмен
Массовые обыски у активистов и политиков. Стало известно, в чем их обвиняют
Кемпир-Абад. Милиция вломилась в дом Риты Карасартовой
Логики нет. Адвокат прокомментировал обыск в доме сторонницы Равшана Джеенбекова
В Беларуси проходят массовые обыски в офисах журналистов и правозащитников
Популярные новости
Давление на&nbsp;СМИ. Президент прокомментировал обыски в&nbsp;24.kg Давление на СМИ. Президент прокомментировал обыски в 24.kg
Мы&nbsp;думаем не&nbsp;только о&nbsp;себе, но&nbsp;и&nbsp;о&nbsp;своих соседях&nbsp;&mdash; Садыр Жапаров о&nbsp;воде Мы думаем не только о себе, но и о своих соседях — Садыр Жапаров о воде
Дело Temirov Live. Садыр Жапаров считает, что сотрудники редакции не&nbsp;журналисты Дело Temirov Live. Садыр Жапаров считает, что сотрудники редакции не журналисты
Акылбек Жапаров съездил в&nbsp;Москву. С&nbsp;кем встречался, что обсуждал Акылбек Жапаров съездил в Москву. С кем встречался, что обсуждал
Бизнес
Целы и&nbsp;невредимы: ночное землетрясение не&nbsp;отразилось на&nbsp;объектах Elite House Целы и невредимы: ночное землетрясение не отразилось на объектах Elite House
Добро пожаловать в&nbsp;новый филиал ЗАО &laquo;Коммерческий Банк КСБ&raquo;, открытый в&nbsp;Бишкеке! Добро пожаловать в новый филиал ЗАО «Коммерческий Банк КСБ», открытый в Бишкеке!
Doscredobank и&nbsp;Avosend вручили ценные подарки по&nbsp;итогам первого этапа акции Doscredobank и Avosend вручили ценные подарки по итогам первого этапа акции
Acıbadem в&nbsp;2023&nbsp;году: год достижений и&nbsp;свершений Acıbadem в 2023 году: год достижений и свершений
23 января, вторник
22:26
Кабмин решил разработать реестр фактов, плохо влияющих на бизнес Кабмин решил разработать реестр фактов, плохо влияющих...
22:00
Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
21:24
Парковка вместо газона. Бишкекчанин недоволен, что уничтожают зеленые зоны
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 января: осадки не ожидаются
20:38
На дачников товарищества «Луч» давят, представляясь сотрудниками ГКНБ