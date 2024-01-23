Вести непрерывную видеосъемку при обысках предлагает депутат

Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, инициированные депутатом парламента Бактыбеком Сыдыковым, вынесены на общественное обсуждение.

Отмечается, что в действующем УПК предусмотрено проведение обыска и выемки с использованием фото- и видеосъемки.

«Применение этой нормы приводит к неравномерной и противоречивой практике, — считает нардеп. — Поскольку в силу технических особенностей фотоаппарат может обеспечить лишь эпизодическую фото- и видеофиксацию, а не непрерывную».

Учитывая доступность видеозаписывающих устройств, предлагается внести поправки в кодекс, по которым обыск будут проводить с непрерывной видеосъемкой.

«Это позволит в полной мере записывать процесс обыска и выемки с начала и до конца. Поправки будут способствовать защите гражданина от незаконных и необоснованных обвинений (например, подброс запрещенных законодательством веществ невиновному лицу) и предотвращению злоупотребления со стороны отдельных недобросовестных сотрудников правоохранительных органов», — говорится в справке-обосновании.