Закон об иноагентах принят на комитете во втором чтении. Как шло обсуждение

Закон, инициированный депутатом Надирой Нарматовой, который вводит понятие «иностранный представитель» (аналог «иноагент» в российском законодательстве), пришел из РФ, считает нардеп Дастан Бекешев. Такое мнение он высказал на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту, где во втором чтении обсуждают поправки в Закон «О НКО» и Уголовный кодекс.

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По словам парламентария, закон даст отрицательные результаты.

«Многие наши граждане останутся без работы. У документа российская концепция, он пришел оттуда. Но при этом там они увеличивают государственные социальные гранты, даже администрация президента выделяет гранты НКО. А мы сможем так делать?» — задался он вопросом.

«Я основной инициатор закона. Если его примут, никакие НКО мы не будем закрывать. Согласно уставу, включим их в реестр, и они будут работать», — ответила на замечание коллеги Надира Нарматова.

Она заявила, что большинство НКО не сдают отчеты или сдают их с нулевыми показателями.

Однако это не так. На сегодня некоммерческие организации в Кыргызстане сдают 13 отчетов трем госорганам. Ранее налоговый консультант Гульнара Ускенбаева отмечала, что существующие в настоящее время требования по отчетности НКО уже являются чрезмерными и не соответствуют ни международным стандартам, ни положительной международной практике.

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Дастан Бекешев также обратился к представителю президента в Жогорку Кенеше Алмасу Абытову, заявив, что администрация главы государства поддерживает законопроект.

«Мы официально не можем сказать депутату, чтобы он написал проект закона. Это право нардепа. Мы дали свое заключение к законопроекту, где говорится, что поддерживаем его концепцию», — ответил чиновник.

Я так понимаю, что, обсуждаем мы тут закон или нет, его все равно примут в том виде, в котором он сейчас нам предоставлен. Но я прошу убрать хотя бы норму об уголовном наказании. Дастан Бекешев

Его поддержала депутат Гуля Кожокулова. «Уголовную ответственность мы вводим, не зная за что. В первом чтении позиция Верховного суда, прокуратуры, да и всех органов была другая. А сейчас, я так понимаю, на них надавили, но не до такой же степени. Каждый из вас может оказаться в этой шкуре», — отметила она.

Надира Нарматова заявила, что «норму об уголовном наказании убирать нельзя». «Наша цель — открытая отчетность и порядок. Должна быть ответственность, иначе смысла в принятии закона нет. Мы учли все предложения и сократили срок наказания с десяти до пяти и трех лет. Мы конкретно расписали, в каких случаях наказание будет пять лет лишения свободы, а в каких — три года», — добавила она.

Депутаты поддержали доработанный и принятый в первом чтении вариант закона Надиры Нарматовой во втором чтении.

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Напомним, инициатор поправок Надира Нарматова предлагает ввести в Уголовный кодекс статью 200-1 «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». Отметим, ранее за нарушение этой статьи предусмотрено наказание в виде штрафа от 50 тысяч до 100 тысяч сомов или лишение свободы до пяти лет. А за активное участие в деятельности объединений, указанное в части 1 статьи, а равно за пропаганду деяний таких организаций предусмотрен штраф в размере от 100 тысяч до 200 тысяч сомов или лишение свободы до 10 лет. Верховный суд и Генпрокуратура выступили против этой инициативы. Их также поддержала омбудсмен. Теперь эти сроки сократили до трех и пяти лет соответственно.

Ряд международных организаций выступил против этой инициативы.