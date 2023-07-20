Камчыбек Ташиев пригрозил чиновникам и привел в пример Динару Кутманову

Сегодня на заседании кабинета министров Кыргызстана глава ГКНБ Камчыбек Ташиев предупредил чиновников, что за коррупционные деяния их ждет жесткое наказание.

Он отметил, что борьба с коррупцией продолжится. По его словам, за полгода в бюджет страны вернули 6 миллиардов сомов.

«Родство, землячество — не работает. Не надейтесь, что после увольнения с работы не будет законного преследования. Мы догоним вас и привлечем к ответственности. Поэтому перед приходом на государственную службу, подумайте. Если не можете работать без взяток, то лучше не устраивайтесь на госслужбу. Вы все умные, образованные, займитесь бизнесом или чем-то другим. Не мучайте родных последствиями работы на госслужбе», — сказал Камчыбек Ташиев.

Глава ГКНБ привел в пример дело экс-министра Минприроды Динары Кутмановой (бывший министр природных ресурсов, экологии и технического надзора КР. — Прим. 24.kg).

«Динара Кутманова сидела тут. В год от «Кумтора» им выделяли $4 миллиона на несколько проектов, но ни от одного из них нет эффекта. Привлекали на работу только своих — дочку, сестренку, друзей», — сказал он.