Нарушения при конфликте в 2022-м могут быть приравнены к военным преступлениям

Нападения на гражданских лиц со стороны как кыргызстанских, так и таджикистанских сил в ходе пограничного вооруженного конфликта в сентябре 2022 года могут быть приравнены к военным преступлениям. Об этом говорится в опубликованном Human Rights Watch докладе «Пошевелишься — стреляют. Нарушения законов и обычаев войны в ходе пограничного конфликта между Кыргызстаном и Таджикистаном в сентябре 2022 года» .

Как отмечают правозащитники, доклад содержит наиболее подробную на сегодня правозащитную оценку четырехдневных боестолкновений 14–17 сентября прошлого года.

«Гражданское население спорных приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана дорого заплатило за жестокость вооруженных сил во время сентябрьских боестолкновений, — отметил старший исследователь Human Rights Watch по кризисам и конфликтам Жан-Батист Галлопен. — Семьи жертв заслуживают правосудия и возмещения ущерба, что послужит началом на пути к урегулированию продолжающегося конфликта на условиях уважения и соблюдения прав человека».

Как подчеркивает Human Rights Watch, в докладе задокументированы допущенные обеими сторонами конфликта серьезные нарушения законов и обычаев войны, которые привели к случаям гибели и ранения гражданских лиц и значительному ущербу для частных домовладений, школ, медучреждений и магазинов.

Обстреливались машины скорой помощи, частные легковые машины с семьями беженцев. Как минимум 10 гражданских лиц погибли в результате удара малогабаритной авиабомбой c лазерным наведением по центральной площади селения Овчикалача. Таджикистанские силы обстреливали гражданские машины и незаконно убили как минимум восемь гражданских лиц при различных обстоятельствах. В кыргызстанских селениях, оказавшихся под контролем Таджикистана, подтверждены массовые грабежи и поджоги частных домовладений.

Несколько эпизодов в действиях обеих сторон могут достигать уровня военных преступлений. Human Rights Watch

В конце октября — начале ноября 2022 года правозащитники проинтервьюировали 86 человек по обе стороны границы, в том числе 69 выживших, свидетелей и родственников жертв. Исследователи посетили пострадавшие деревни, изучили фрагменты боеприпасов, верифицировали 12 видео, проанализировали спутниковые снимки и сконструировали 3D-модели атак.

Human Rights Watch в декабре 2022 года и марте 2023-го обращалась к правительствам Кыргызстана и Таджикистана с просьбой предоставить информацию и ответы на некоторые вопросы касательно сентябрьских событий. Правительство Кыргызстана в официальном ответе предоставило информацию о нападениях на своих граждан, однако какой-либо информации о нападениях со стороны собственных сил не предоставило. Правительство Таджикистана на запросы Human Rights Watch не ответило.

Как отмечают правозащитники, четырехдневные сентябрьские боевые действия достигли уровня международного вооруженного конфликта, подпадающего под действие международного гуманитарного права.

Это обязывает все стороны всегда проводить различие между комбатантами и гражданскими лицами. Запрещены как преднамеренные нападения на гражданских лиц, так и неизбирательные нападения, при которых не проводится или не может проводиться различие между гражданскими и военными объектами, или несоразмерные нападения, при которых ожидаемые жертвы среди гражданского населения и ущерб гражданским объектам чрезмерны по отношению к конкретному и непосредственному военному преимуществу, которое предполагается получить.

Воюющие стороны обязаны принимать все доступные меры предосторожности, чтобы избежать гражданского ущерба или свести его к минимуму.

Авторы доклада призывают власти Кыргызстана и Таджикистана провести расследование по возможным нарушениям, которые могли быть допущены их силами и гражданскими лицами на подконтрольных им территориях и привлечь виновных к ответственности. Правительства обеих стран должны обеспечить, чтобы любые соглашения о демаркации границы и временные договоренности уважали права местного населения, в том числе имущественные и права на доступ к образованию, жилище и воду.

Им следует обучить личный состав вооруженных сил и сил безопасности нормам международного гуманитарного права и обеспечить соблюдение этих стандартов в будущих конфликтах. В приграничных районах необходимо развивать меры по укреплению доверия между местными общинами, включая программы по снижению напряженности и борьбе с языком вражды.

Human Rights Watch призывает правительства обеих стран присоединиться к Декларации о безопасности школ и к Политической декларации об усилении защиты гражданских лиц от гуманитарных последствий применения оружия взрывного действия в населенной местности.

Международные партнеры Кыргызстана и Таджикистана должны поддержать оба правительства в их шагах в расследовании и привлечении к ответственности виновных в серьезных нарушениях международного гуманитарного права в ходе пограничного конфликта в сентябре 2022 года.

«Гражданские лица по обе стороны границы говорят о своем отчаянном желании покончить с конфликтами и беззаконием, — отмечает Жан-Батист Галлопен. — Мирное урегулирование невозможно, если правительства обеих стран не возьмут на себя обязательства по защите гражданских лиц и соблюдению прав человека».

Напомним, 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 206 человек, погибли 63.