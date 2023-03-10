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Власть

На месте ресторана «Нарын» построят бизнес-центр. Садыр Жапаров заложил капсулу

Президент сегодня заложил капсулу под строительство многофункционального современного комплекса, включающего в себя пятизвездочный отель, бизнес-центр, жилые и торговые площади, в центральной части Бишкека — на месте, где ранее снесли ресторан «Нарын».

Садыр Жапаров подчеркнул, что новое здание, строящееся в самом центре столицы независимого Кыргызстана, должно отличаться современным дизайном, украсив собою Бишкек и обеспечив комфортные условия для горожан.

Президент выразил уверенность в том, что столичная мэрия, принимая решение поддержать строительство здания, провела всесторонний анализ и оценку внешнего вида комплекса, грунтовых условий и сейсмостойкости, потому как в нем будут трудиться и посещать его много людей.

Как отметил Садыр Жапаров, в настоящее время ведется ряд крупных строек, способствующих развитию строительной отрасли стремительными темпами. Он снова повторил обращение ко всем отечественным и зарубежным инвесторам, которые хотят инвестировать в Кыргызстане, и отметил, что государственная политика заключается в создании благоприятных условий для успешной работы инвесторов в любой сфере, для которых предусмотрены различные преференции — к примеру, государство готово бесплатно предоставить земельные участки, предоставить льготы по таможенным пошлинам и налоговым платежам.

«Самое главное, что мы установили стабильность, и наши граждане прекрасно понимают, что пока не будет стабильности в стране, не будет и прогресса», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Проектом многофункционального комплекса предусматривается современный пятизвездочный отель на 296 номеров, соответствующий международным стандартам. Также предусмотрены жилые апартаменты на 444 квартиры, торговые площади и подземный паркинг на более 1,2 тысячи машин.

Стоимость проекта составляет $321 миллион.

Проект реализуют международные компании — филиал ТОО Feb group, Hyper Partners, ARIYA, Core Architecture и строительная компания Gurgoli (Турция).
Ссылка: https://24.kg/vlast/260520/
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