Садыр Жапаров поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР

Садыр Жапаров поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя Китайской Народной Республики, а также председателя Центрального военного совета КНР. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

«Отрадно, что кыргызско-китайские отношения в последние годы динамично развиваются. Между нашими государствами укрепляются добрососедство и дружба, политическое взаимодоверие, непрерывно расширяется торгово-экономическое сотрудничество, реализуются совместные проекты в рамках инициативы «Один пояс — один путь»», — отметил Садыр Жапаров.

«С теплотой вспоминаю наши встречи в феврале и сентябре прошлого года в Пекине и Самарканде, которые придали мощный импульс развитию кыргызско-китайских отношений добрососедства, дружбы, сотрудничества и всестороннего стратегического партнерства. Выражаю готовность к дальнейшему укреплению наших с вами личных контактов и продолжению совместной конструктивной работы по повышению уровня кыргызско-китайских отношений», — говорится в тексте поздравительного послания главы государства.

Садыр Жапаров пожелал председателю Китайской Народной Республики здоровья и дальнейших успехов в государственной деятельности, а дружественному народу — благополучия, мира и процветания.

Как сообщают зарубежные СМИ, сегодня Си Цзиньпин на проходящей в китайской столице первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва переизбран на пост председателя КНР. Решение принято депутатами единогласно.