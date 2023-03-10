Уголь и «умные» счетчики. Новые соглашения между Кыргызстаном и Узбекистаном

По итогам переговоров главы кабинета министров Акылбека Жапарова и премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова подписано более 15 документов о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

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В том числе стороны приняли план совместных практических действий по реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Шавката Мирзиеева в Кыргызстан. Подписана также дорожная карта по продвижению приоритетных проектов и протокол первого заседания узбекско-кыргызской рабочей группы по сотрудничеству в области сельского хозяйства.

Транснациональная корпорация «Дастан» подписала договор с ОАО «Тошэлектроаппарат» (TOSHELECTROAPPARAT) по изготовлению, сборке и выпуску «умных» счетчиков. «Кыргыз комур» договорился с «Узкимеимпекс» о поставке угля на общую сумму в $10 миллионов.

Департамент по экспертизе сельскохозяйственных культур Кыргызстана собирается сотрудничать с предприятием «Агросервис оператор» по реализации совместных проектов в области садоводства и плодово-ягодных культур. Заключены меморандумы между департаментом рыбного хозяйства и Научно-исследовательским институтом рыбоводства, а также между департаментом органического сельского хозяйства и Научно-исследовательским институтом по карантину и защите растений.

Подписаны инвестиционные договоры между восьми айыл окмоту Кыргызстана и ОсОО Baxodir Log`on Tekstil по освоению земельных участков для выращивания сельскохозяйственных культур. Общая стоимость контрактов оценивается в $8 миллионов. Кроме того, в Ат-Башинском районе совместно с этой компанией собираются развивать яководство.

Vision group и Mega Farm Service подписали меморандум по реализации проекта о создании совместного фармацевтического производства в Кыргызстане. Стоимость контракта составляет $10 миллионов.

Halmion Prom и Child toys corporation планируют реализовать проект на $3 миллиона и открыть в КР завод по производству пластиковых труб, пластиковых изделий и мебели. ОсОО «Тооке ЖТ» (Баткенская область) торгово-производственное предприятие SAYQAL заключили контракт по совместной работе на $500 тысяч.