В парламенте просят назначить референдум о смертной казни педофилов

61 парламентарий предлагает президенту провести референдум по смертной казни педофилов. Об этом сообщил в Twitter депутат Дастан Бекешев.
По его словам, скоро проект постановления вынесут на рассмотрение.
Отметим, ранее несколько нардепов выступали за ужесточение наказания для насильников несовершеннолетних. В частности, инциировали введение химической кастрации.
Напомним, в Кыргызстане действует мораторий на смертную казнь. В 1998 году главой государства Аскаром Акаевым в честь 50-летия принятия Декларации прав человека был введен двухлетний мораторий на смертную казнь. Он продлевался каждый раз по истечении срока.
Новые редакции Конституции фактически упразднили смертную казнь — каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь, никто не может быть лишен ее. В Уголовном кодексе смертная казнь заменена пожизненным заключением.
Полковник милиции в отставке Александр Зеличенко ранее заявлял, что выступает против введения смертной казни в стране. «Хочу сказать, что при нынешней уголовно-правовой системе я выступаю против возврата применения смертной казни. Даже в советское время, когда к работе подходили серьезнее, под расстрел попадали люди, которые оказывались невиновными в инкриминируемых им преступлениях», — отмечал он.