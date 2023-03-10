В парламенте просят назначить референдум о смертной казни педофилов

61 парламентарий предлагает президенту провести референдум по смертной казни педофилов. Об этом сообщил в Twitter депутат Дастан Бекешев.

61 парламентариев предлагают президенту провести референдум по смертной казни в отношении педофилов. Скоро проект постановления ЖК вынесут на рассмотрение. — Дастан Бекешев (@bekeshev) March 9, 2023

По его словам, скоро проект постановления вынесут на рассмотрение.

Отметим, ранее несколько нардепов выступали за ужесточение наказания для насильников несовершеннолетних. В частности, инциировали введение химической кастрации.

Напомним, в Кыргызстане действует мораторий на смертную казнь. В 1998 году главой государства Аскаром Акаевым в честь 50-летия принятия Декларации прав человека был введен двухлетний мораторий на смертную казнь. Он продлевался каждый раз по истечении срока.

Новые редакции Конституции фактически упразднили смертную казнь — каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь, никто не может быть лишен ее. В Уголовном кодексе смертная казнь заменена пожизненным заключением.

Полковник милиции в отставке Александр Зеличенко ранее заявлял, что выступает против введения смертной казни в стране. «Хочу сказать, что при нынешней уголовно-правовой системе я выступаю против возврата применения смертной казни. Даже в советское время, когда к работе подходили серьезнее, под расстрел попадали люди, которые оказывались невиновными в инкриминируемых им преступлениях», — отмечал он.