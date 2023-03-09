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Власть

Глава кабмина КР встретился с премьер-министром Узбекистана: что обсуждали

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочего визита в Узбекистан провел переговоры с премьером Абдуллой Ариповым.

Состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, водноэнергетической, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной и других сферах. Главы правительств двух стран обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках состоявшегося 26-27 января 2023-го государственного визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева в Кыргызскую Республику.

Акылбек Жапаров подчеркнул работу кыргызско-узбекской межправительственной комиссии и совета глав приграничных областей, а также Узбекско-Кыргызского фонда развития, которая играет значимую роль в развитии двустороннего партнерства.

Стороны выразили готовность по доведению в текущем году объема взаимного товарооборота до $2 миллиардов.

Абдулла Арипов подтвердил стремление к укреплению и расширению кыргызско-узбекского стратегического сотрудничества и в целом развитию взаимовыгодного партнерства во всех сферах, представляющих взаимный интерес. «Мы имеем все возможности для достижения отметки в $2 миллиарда взаимного товарооборота и выступаем за скорейшую реализацию крупнейших совместных проектов, в частности строительства Камбаратинской ГЭС-1 и железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/260395/
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