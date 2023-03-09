05:04
USD 89.41
EUR 96.47
RUB 0.97
Власть

Женщину с детьми лишили жилья: Верховный суд отказался комментировать решение

Сегодня на заседании парламента депутат Эльвира Сурабалдиева попросила заместителей генпрокурора Умуткан Конкубаеву и главы ВС КР Нургуль Бакирову прокомментировать решения судов о сносе дома Марал Шараболотовой в жилмассиве «Ак-Ордо».

Нургуль Бакирова заявила, что она не может комментировать решение коллег, так как с юридической точки это будет неправильно.

Читайте по теме
Женщину с детьми лишили жилья: для Марал Шараболотовой начали строить дом

Нардеп отметила, что в СМИ уже появилась информация о том, что решение Верховного суда незаконное.

Замглавы ВС рассказала, что Марал Шараболотова обратилась в суд в 2020 году. Она просила признать недействительным решение айыл окмоту от 2013-го и Госакт от 2017-го.

«Однако из-за отсутствия правоустанавливающих документов первая инстанция не удовлетворила этот иск, вторая и третья оставили решение в силе. Но комментировать законность вынесения решения я не могу», — добавила Нургуль Бакирова.

Эльвира Сурабалдиева спросила у замгенпрокурора, приведет ли к хаосу решение президента убрать пункт 27 из постановления кабмина.

Умуткан Конкубаева ответила, что у земельной амнистии есть срок. «Она ведь не будет длиться бесконечно. Вы можете официально обратиться в Генпрокуратуру, и мы разъясним», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в жилмассиве «Ак-Ордо» Сокулукского района снесли дом женщины с четырьмя детьми. Марал Шараболотова рассказывала, что ее выселили и теперь ей некуда идти. «Мой дом снесли, ссылаясь на решение суда. Куда я теперь пойду с четырьмя детьми?» — плакала она.

Напомним, 5 марта Садыр Жапаров внепланово посетил новостройку «Ак-Ордо» в Бишкеке и встретился с Марал Шараболотовой. Он выслушал женщину и поручил разобраться и привлечь к ответственности всех виновных лиц. А 6 марта президент собрал чиновников и провел рабочее совещание по земельной амнистии. Глава государства указал им на неудовлетворительную работу и уволил своего полпреда в Чуйской области и акима Сокулукского района. Он также поручил оперативно решить вопрос об исключении 27-го пункта постановления кабинета министров от 31 мая 2022 года № 291 «Об утверждении Положения о порядке проведения земельной амнистии», затрудняющего полноценную реализацию земельной амнистии. Этот пункт гласит, что «в случае нахождения в частной собственности объекта земельной амнистии и отказа собственника от передачи части земельного участка, подпадающей под земельную амнистию, споры разрешаются в порядке, установленном гражданским законодательством».
Ссылка: https://24.kg/vlast/260357/
просмотров: 9961
Версия для печати
Материалы по теме
Компенсировать моральный вред оправданным хотят за счет правоохранителей
Тысячи людей останутся на улице. Депутат о построенных незаконно домах
Замирбек Базарбеков: Суды в Кыргызстане не достигли независимости
Жогорку Кенеш избрал новых судей Верховного суда
Если будут нарушения. Глава Верховного суда пригрозил судьям Оша жесткими мерами
Судья Джалал-Абадского горсуда написал заявление о сложении полномочий
Домогательства несовершеннолетней. Суд отменил два оправдательных приговора
Закон об иноагентах. Верховный суд и прокуратура дали отрицательные заключения
Глава Верховного суда просит отменить пробационный надзор за изнасилование
Мужчина отрезал уши и нос бывшей жене. Имя судьи, отпустившего его, скрывают
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;25-29 марта Кыргызстан: кадровые перестановки за 25-29 марта
Теракт в&nbsp;Москве. Кыргызстанцы подвергаются ксенофобии в&nbsp;России&nbsp;&mdash; депутат Теракт в Москве. Кыргызстанцы подвергаются ксенофобии в России — депутат
Кыргызстан и&nbsp;Таджикистан согласовали еще 28,37 километра госграницы Кыргызстан и Таджикистан согласовали еще 28,37 километра госграницы
Камчыбек Ташиев и&nbsp;Саймумин Ятимов обсудили кыргызско-таджикскую госграницу Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов обсудили кыргызско-таджикскую госграницу
Бизнес
Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой
На&nbsp;Лигу чемпионов UEFA в&nbsp;Европе с&nbsp;&laquo;РСК Банком&raquo; и&nbsp;Mastercard! На Лигу чемпионов UEFA в Европе с «РСК Банком» и Mastercard!
Acıbadem: лечение неврологических расстройств у&nbsp;детей Acıbadem: лечение неврологических расстройств у детей
Годовое общее собрание акционеров ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; Годовое общее собрание акционеров ОАО «РСК Банк»
2 апреля, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
1 апреля, понедельник
23:45
Компания Google решила закрыть один из популярных сервисов
23:26
В МВД Кыргызстана кадровая ротация
23:18
В Москве задержан подозреваемый в изготовлении поддельных кыргызских паспортов
22:51
В Гуанчжоу открылся офис представительства ТПП КР
22:26
Массовое мошенничество граждан Кыргызстана произошло в Москве