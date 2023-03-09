Женщину с детьми лишили жилья: Верховный суд отказался комментировать решение

Сегодня на заседании парламента депутат Эльвира Сурабалдиева попросила заместителей генпрокурора Умуткан Конкубаеву и главы ВС КР Нургуль Бакирову прокомментировать решения судов о сносе дома Марал Шараболотовой в жилмассиве «Ак-Ордо».

Нургуль Бакирова заявила, что она не может комментировать решение коллег, так как с юридической точки это будет неправильно.

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Нардеп отметила, что в СМИ уже появилась информация о том, что решение Верховного суда незаконное.

Замглавы ВС рассказала, что Марал Шараболотова обратилась в суд в 2020 году. Она просила признать недействительным решение айыл окмоту от 2013-го и Госакт от 2017-го.

«Однако из-за отсутствия правоустанавливающих документов первая инстанция не удовлетворила этот иск, вторая и третья оставили решение в силе. Но комментировать законность вынесения решения я не могу», — добавила Нургуль Бакирова.

Эльвира Сурабалдиева спросила у замгенпрокурора, приведет ли к хаосу решение президента убрать пункт 27 из постановления кабмина.

Умуткан Конкубаева ответила, что у земельной амнистии есть срок. «Она ведь не будет длиться бесконечно. Вы можете официально обратиться в Генпрокуратуру, и мы разъясним», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в жилмассиве «Ак-Ордо» Сокулукского района снесли дом женщины с четырьмя детьми. Марал Шараболотова рассказывала, что ее выселили и теперь ей некуда идти. «Мой дом снесли, ссылаясь на решение суда. Куда я теперь пойду с четырьмя детьми?» — плакала она.

Напомним, 5 марта Садыр Жапаров внепланово посетил новостройку «Ак-Ордо» в Бишкеке и встретился с Марал Шараболотовой. Он выслушал женщину и поручил разобраться и привлечь к ответственности всех виновных лиц. А 6 марта президент собрал чиновников и провел рабочее совещание по земельной амнистии. Глава государства указал им на неудовлетворительную работу и уволил своего полпреда в Чуйской области и акима Сокулукского района. Он также поручил оперативно решить вопрос об исключении 27-го пункта постановления кабинета министров от 31 мая 2022 года № 291 «Об утверждении Положения о порядке проведения земельной амнистии», затрудняющего полноценную реализацию земельной амнистии. Этот пункт гласит, что «в случае нахождения в частной собственности объекта земельной амнистии и отказа собственника от передачи части земельного участка, подпадающей под земельную амнистию, споры разрешаются в порядке, установленном гражданским законодательством».