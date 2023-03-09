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Власть

Ученик издевался над учителем. Депутат напомнил, как раньше били школьников

Сегодня на заседании парламента депутат Медербек Алиев прокомментировал случай, когда школьники в Бишкеке издевались над учителем.

По словам нардепа, с давних времен во всех странах роль учителя была всегда высокой. Однако сейчас авторитет преподавателей опустился.

«Учителя — те люди, которые стоят у истоков воспитания людей, поколений. К сожалению, в настоящее время авторитет учителей стал низким. Ученики школ, их родители иногда выступают с требованиями, но в то же время не знают ответственности», — считает Медербек Алиев.

Мы тоже видели, как в советское время учителя били школьников прутьями и указками, но воспитали победителей всесоюзных олимпиад по точным наукам. Кыргызы тогда занимали первые-вторые места. Сейчас учителя боятся повысить голос, потому что люди сразу будут говорить о том, что их права нарушены.

Медербек Алиев

Депутат добавил, что необходимо в обществе, в том числе политическом, укреплять статус учителя.

Напомним, в социальных сетях появилось видео, на котором ученик школы № 91 Бишкека вышел в прямой эфир во время урока и выказал неуважительное отношение к учителю. Позже с учеником встретился министр образования и науки Каныбек Иманалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/260347/
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