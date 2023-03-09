На Тенгиза Болтурука оказывают давление: супруга обратилась к властям

Супруга бывшего внешнего управляющего ЗАО «Кумтор Голд Компани» Ильмира Алпысбаева написала в Facebook, что на ее мужа Тенгиза Болтурука оказывают давление, а ей самой поступают угрозы.

По ее словам, Тенгиз Болтурук готов пройти тест на детекторе лжи. «Сейчас оказывают давление на других, чтобы они давали показания против моего мужа. У него апноэ. 34 остановки дыхания за ночь. Это с Канады проблема. Но в стрессовом состоянии ухудшилось. У моего супруга на правом запястье были отеки. Его в прокуратуре в запертой комнате держали в наручниках несколько часов, чтобы он признал вину, сознался в том, чего не совершал. Это то, что я знаю. Мой супруг скрывает от меня. Что они с ним собираются сделать? Какие еще формы давления будут оказывать? Следующий шаг?» — написала Ильмира Алпысбаева.

Она предполагает, что обвиняемого могут пытать или отравить, и добавила, что Тенгиз Болтурук — специалист с канадской лицензией профессионального инженера. Он не политик и не оппозиционер.

Напомним, ранее сам Тенгиз Болтурук в обращении к Садыру Жапарову просил прощения за то, что не оправдал надежд и не смог победить коррупцию на Кумторе.

Тенгиза Болтурука и Рыспека Токтогулова отстранили от всех должностей. Сообщалось, что Генеральная прокуратура начала детальную проверку. Результатом ее стали три уголовных дела с предварительным ущербом государству в 1 миллиард сомов. В итоге бывший внешний управляющий «Кумтором» задержан и водворен в СИЗО ГКНБ до 10 марта 2023 года. Сам Тенгиз Болтурук свою вину не признает. Он заявил, что все обвинения ложные. Его адвокат говорит, что обвиняемый готов сотрудничать со следствием.