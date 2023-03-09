Кыргызстану интересен опыт Узбекистана в привлечении инвестиций

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров и члены правительственной делегации Кыргызстана посетили предприятия Global Textile, Fazman Textile, Art Soft Holdings и Iftihor Kiyim Sanoat. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Предприятия расположены в Ферганской и Наманганской областях Узбекистана. При посещении фабрики Global Textile Акылбек Жапаров отметил, что легкая промышленность является одной из динамично развивающихся отраслей экономики Кыргызстана.

«Учитывая это, для нас крайне важен опыт, накопленный Узбекистаном в привлечении инвестиций и современных технологических решений в текстильное производство. Нам также необходимо развиваться, привлекая в ряды своих долгосрочных заказчиков мировые бренды, с которыми вы уже активно и успешно сотрудничаете», — заметил глава кабмина.

Компания Global Textile запущена в 2018 году. На сегодня она является одним из ведущих текстильных предприятий в Узбекистане и занимается производством пряжи и трикотажного полотна мирового качества.

Акылбек Жапаров отметил важность международной сертификации качества выпускаемой предприятиями легкой промышленности продукции.

«Этому аспекту государство и наши предприниматели должны уделить пристальное внимание. Современные лаборатории по качеству с необходимым программным обеспечением должны стать обязательным рабочим атрибутом для всех предприятий, намеренных экспортировать свою продукцию в другие страны», — констатировал он.