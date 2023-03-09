Депутат заявил о махинациях со стороны полпреда президента в Ошской области

Полномочный представитель президента в Ошской области Зиядин Жамалдинов переоформил землю лесхоза «Абшыр-Ата» вместе с домом, который там стоит, на своего брата Арапбая Жамалдинова. Об этом на заседании парламента сегодня заявил депутат Жусупбек Коргонбай уулу.

По его словам, чиновник также переоформил на брата участок земли в Кулатовском айыл окмоту.

«У меня есть доказательства — документы, которые мне прислали из Службы земельных ресурсов. Ни дня не проработав в бизнесе, он столько земель присвоил себе. Это позор для представителя президента в огромной области. ГКНБ, прокуратура должны проверить эту информацию, я не буду весь список озвучивать. Кроме того, то, что чиновник вмешивается в кадровую политику айыл окмоту. Садыр Нургожоевич, такие кадры тянут вас назад», — сказал Жусупбек Коргонбай уулу.