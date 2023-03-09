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Власть

Глава ОДКБ Имангали Тасмагамбетов проведет переговоры с властями Кыргызстана

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов сегодня посетит Бишкек. Как сообщает Telegram-канал организации, визит организован для встречи с высшим политическим и военным руководством Кыргызстана.

«9-10 марта генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов посетит Кыргызскую Республику», — говорится в сообщении.

В ходе визита запланированы встречи с президентом Садыром Жапаровым, министром иностранных дел Жээнбеком Кулубаевым, секретарем Совета безопасности КР Маратом Иманкуловым, а также министром обороны Бактыбеком Бекболотовым и руководством Пограничной службы ГКНБ.

Это первый визит Имангали Тасмагамбетова в Бишкек в качестве генсека ОДКБ.
Ссылка: https://24.kg/vlast/260325/
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