04:59
USD 89.41
EUR 96.47
RUB 0.97
Власть

Государство должно контролировать, на что тратятся гранты, считает депутат

Сегодня на заседании парламента депутат Жылдыз Садырбаева заявила, что государство должно контролировать распределение грантовых средств.

По ее словам, Глобальный фонд должен выделить на борьбу с туберкулезом и ВИЧ грант в 2024 году в размере 29 миллионов сомов. В прошлом году, по информации депутата, грант выиграла ПРООН.

«Грантовые средства должны контролироваться. Так делают в Узбекистане, Таджикистане. ПРООН отчет не дает, как, куда направляются деньги — неизвестно. Необходимо знать, какую цель НПО преследуют, куда деньги распределяются, какие мероприятия проводят. Вопросов много, ответов нет», — сказала Жылдыз Садырбаева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/260311/
просмотров: 196
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты отказались слушать отчет МЧС за 2023 год из-за отсутствия министра
Двенадцать лишенных мандата. Кто и почему покинул Жогорку Кенеш
Депутат Айбек Алтынбеков просит построить дом для сотрудников аппарата ЖК
Выселение многоэтажки. Жильцы собрались у Жогорку Кенеша
Лишение мандата 13 депутатов. Чингиз Айдарбеков призвал создать комиссию
Ледниковые озера Кыргызстана будут мониторить с помощью инновационного IT-модуля
Россия выделит 2,1 миллиарда рублей на реабилитацию хвостохранилищ Кыргызстана
Муртазалиев vs Атазов. ЦИК обжалует решение суда о выборах в Свердловском районе
Зарплаты научных сотрудников КР почти в три раза ниже, чем в Таджикистане
Глава кабмина Акылбек Жапаров встретился с делегацией ПРООН
Популярные новости
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;25-29 марта Кыргызстан: кадровые перестановки за 25-29 марта
Теракт в&nbsp;Москве. Кыргызстанцы подвергаются ксенофобии в&nbsp;России&nbsp;&mdash; депутат Теракт в Москве. Кыргызстанцы подвергаются ксенофобии в России — депутат
Кыргызстан и&nbsp;Таджикистан согласовали еще 28,37 километра госграницы Кыргызстан и Таджикистан согласовали еще 28,37 километра госграницы
Камчыбек Ташиев и&nbsp;Саймумин Ятимов обсудили кыргызско-таджикскую госграницу Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов обсудили кыргызско-таджикскую госграницу
Бизнес
Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой Скончался выдающийся банкир, первый председатель KICB Кванг Янг Чой
На&nbsp;Лигу чемпионов UEFA в&nbsp;Европе с&nbsp;&laquo;РСК Банком&raquo; и&nbsp;Mastercard! На Лигу чемпионов UEFA в Европе с «РСК Банком» и Mastercard!
Acıbadem: лечение неврологических расстройств у&nbsp;детей Acıbadem: лечение неврологических расстройств у детей
Годовое общее собрание акционеров ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; Годовое общее собрание акционеров ОАО «РСК Банк»
2 апреля, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
1 апреля, понедельник
23:45
Компания Google решила закрыть один из популярных сервисов
23:26
В МВД Кыргызстана кадровая ротация
23:18
В Москве задержан подозреваемый в изготовлении поддельных кыргызских паспортов
22:51
В Гуанчжоу открылся офис представительства ТПП КР
22:26
Массовое мошенничество граждан Кыргызстана произошло в Москве