Государство должно контролировать, на что тратятся гранты, считает депутат

Сегодня на заседании парламента депутат Жылдыз Садырбаева заявила, что государство должно контролировать распределение грантовых средств.

По ее словам, Глобальный фонд должен выделить на борьбу с туберкулезом и ВИЧ грант в 2024 году в размере 29 миллионов сомов. В прошлом году, по информации депутата, грант выиграла ПРООН.

«Грантовые средства должны контролироваться. Так делают в Узбекистане, Таджикистане. ПРООН отчет не дает, как, куда направляются деньги — неизвестно. Необходимо знать, какую цель НПО преследуют, куда деньги распределяются, какие мероприятия проводят. Вопросов много, ответов нет», — сказала Жылдыз Садырбаева.