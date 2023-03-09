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Власть

Глава МИД Турции поблагодарил Кыргызстан за помощь и поддержку при землетрясении

Посол Кыргызстана в Турции Руслан Казакбаев встретился с министром иностранных дел ТР Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, Руслан Казакбаев передал слова соболезнования турецкому народу от имени президента Садыра Жапарова, главы МИД КР Жээнбека Кулубаева и народа Кыргызстана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате разрушительных землетрясений, произошедших 6 февраля в Турции.

Мевлют Чавушоглу поблагодарил Кыргызстан за помощь и поддержку в трагическое для турецкого народа время, что еще более сплотило народы двух стран и открыло новую страницу в кыргызско-турецких отношениях.

МИД КР
Фото МИД КР. Руслан Казакбаев и Мевлют Чавушоглу

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества, планы по взаимодействию сторон в рамках Организации тюркских государств.

Дипломаты обсудили вопросы развития двусторонних торгово-экономических отношений, в том числе через учреждение кыргызско-турецкого фонда развития, привлечение турецких инвестиций в Кыргызстан и решение спорных вопросов между турецкими компаниями и кыргызской стороной.
Ссылка: https://24.kg/vlast/260310/
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