Депутат заявил о продаже частникам школ и детских садов в Иссык-Атинском районе

Сегодня на заседании парламента депутат Акбокон Таштанбеков заявил о продаже школ, пришкольных участков и детских садов в Иссык-Атинском районе.

По его словам, он направил запрос в Службу земельных ресурсов о том, чтобы ему предоставили информацию о собственниках школ и детских садов. Однако ведомство отказало депутату в ответе, ссылаясь на то, что подобную информацию могут дать только самим собственникам.

«В Канте продали часть Парка культуры Лесхозу, а перед этим его переименовали в Дубовый парк. Детские сады, школа, ФАП, здание районной администрации, участок около школы с пристройками проданы. Я написал письмо в прокуратуру, надзорный орган отвечает, что нарушено законодательство, но истек срок давности. Получается, этот срок давности действует лишь для людей из власти, а для простых граждан он не работает», — сказал Акбокон Таштанбеков.

Он заявил, что людей, причастных к коррупции, назначают заместителями главы Минсельхоза, а в айыл окмоту назначают человека, которого уволили из милиции по отрицательным мотивам.