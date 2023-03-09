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Власть

Дональд Лу заявил об интересе стран Центральной Азии к западному вооружению

Страны Центральной Азии, ранее входившие в состав Советского Союза, обеспокоены возможностью снижения поставок российского вооружения из-за ситуации в Украине, США ведут с ними разговор о возможности приобретения средств для обороны. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу на слушаниях в комитете по международным отношениям Сената Конгресса США, передает ТАСС.

«У нас замечательное партнерство со странами Центральной Азии в этой сфере. Исторически этот регион был весьма чувствителен к действиям иностранных военных, но наши программы партнерства очень успешны во всем регионе. Что касается взаимодействия в сфере безопасности, то все мы знаем, что Россия потребляет много военного снаряжения и боеприпасов в Украине. Ей будет трудно восстановить свои собственные запасы и тем более осуществлять экспорт в другие страны», — отметил Дональд Лу.

«Это критически важно для стран Центральной Азии, которые полагаются на российские вооружения для защиты границ. Страны, рядом с которыми Афганистан, могут неожиданно столкнуться с дефицитом самолетов или патронов. Это вызывает у них сильную обеспокоенность. Мы обсуждаем с ними, где они могут достать оборонительные средства: у нас, у Южной Кореи или Японии», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/260290/
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