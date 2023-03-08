Власть боится женщин? Экс-депутат Наталья Никитенко обратилась к чиновникам

Экс-депутат парламента Наталья Никитенко обратилась к властям страны в Международный женский день 8 Марта.

Она призывает президента страны вспомнить о достойных кыргызстанках и отметила, что впервые в истории современного Кыргызстана мнение женщин никак не представлено в системе госуправления, поскольку они изгнаны со всех уровней принятия решений.

«Более того, сегодня впервые в нашей истории мы имеем женщин политических заключенных — видных женщин, общественных и политических деятелей нашей страны», — напомнила Наталья Никитенко. По ее мнению, арест женщин похож на простое женоненавистничество.

Наталья Никитенко допускает, что властью может двигать простой страх перед женщиной. «Иначе я не могу объяснить, что насильников, воров, коррупционеров власть широко прощает, амнистирует или хотя бы переводит под домашний арест или подписку о невыезде, а пять женщин разного возраста, разного жизненного опыта, со значимыми заслугами перед страной сидят в СИЗО либо находятся под пристальным наблюдением «соглядатаев» даже в больничных палатах после сложных операций», — написала она.

Наталья Никитенко напомнила, что недавно президент страны провел встречу бывших президентов в Дубае под лозунгом «Надо уметь прощать».

«Один из бывших президентов имеет руки по локоть в крови своих соотечественников, другой имеет заслуженный титул «отца коррупции», третьего свергал сам нынешний президент. И он готов их простить, а женщин, которые обсуждали в кафе мирный митинг, обсуждали как неравнодушные граждане вопросы, которые волнуют все общество, нет? Где здесь логика? Алмазбек Атамбаев был отпущен из тюрьмы, объяснив это поговоркой: «В тюрьме не должны находиться даже детеныши змеи». Я врагу своему не пожелаю оказаться в тюрьме... А наши достойные женщины страны — это не люди? Хуже, чем дети змеи? Чем объяснить такое отношение, если не страхом или ненавистью к женщинам? И эта концепция, модель поведения власти по отношению к женщинам распространяется со скоростью света в обществе», — подчеркнула Наталья Никитенко.

Она отметила, что сейчас слова «гендерное равенство» стали в стране чем-то ругательным.

«Когда собираются мужчины одного возраста, примерно за 50 лет, одной национальности, одного социального происхождения, с практически одинаковым бэкграундом, зачастую полукриминальным, то у них нет разногласий, у них единое мнение, они говорят на одном языке, и им очень все понятно и удобно, они принимают решения и уверены, что так думают все остальные граждане страны. А потом выясняется, что эти решения совсем не подходят гражданам, допустим, другого пола, другой этнической группы, людям, имеющим другой социальный опыт, живущим в других условиях, но тем не менее являющимся гражданами и налогоплательщиками нашей общей страны. Но эти люди, находящиеся во власти, никого не хотят слушать, потому что им в своем мире очень гармонично и удобно», — считает бывший депутат.

Она указала на то, что люди привыкли воспринимать общество как состоящее из большинства и меньшинства. «Есть власть и есть оппозиция. А в результате все гораздо сложнее — общество состоит наполовину из мужчин и женщин, а также из огромного количества меньшинств. Нельзя провести реформу или модернизацию общества, не опираясь на широкий консенсус, потому что, когда власть сменится, все предыдущие усилия пойдут прахом, как уже не раз случалось в истории», — добавила Наталья Никитенко.

«Если вы хотите «пойти в гору», хотите не пустые декларации и популизм, а действительно построить общество согласия, то начните с того, что всегда отличало кыргызский народ, — уважайте женщин! Прекратите необоснованные политические преследования, несправедливые обвинения, выпустите их из СИЗО, перестаньте видеть в них врагов, а вспомните об их реальных заслугах перед родиной!» — резюмировала экс-депутат.

Напомним, 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

С 23 октября начались массовые аресты. 26 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.