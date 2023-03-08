Результат акций против закона об иноагентах в Грузии: президент наложит вето

В Грузии прошли многотысячные акции протеста против принятия закона об иностранных агентах. Подробности сообщает Telegram-канал Sota.

Участники акции собрались на площади перед зданием парламента на проспекте Руставели в Тбилиси. Между полицией и демонстрантами произошли столкновения — протестующие кидали в полицию бутылки, коктейли Молотова и файeры, силовики применили водометы и слезоточивый газ, сообщалось о светошумовых гранатах и резиновых пулях. Ночью участники митинга пытались прорваться в парламент и снесли ограждение перед входом в здание.



МВД не сообщало точное количество задержанных по итогам акции, первоначально в ведомстве заявили о шести задержанных, позже правоохранительные органы подтвердили арест лидера оппозиционной партии «Гирчи» Зураба Джапаридзе. По данным грузинского канала Mtavari, на митинге были задержаны «десятки граждан, в том числе политики, гражданские активисты и студенты». Полиция Тбилиси сообщила о нескольких пострадавших сотрудниках и поврежденной технике. Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что наложит вето на закон об иноагентах. Она заявила, что этот закон «никому не нужен».