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Власть

Земельная амнистия. Президент уволил двух чиновников Чуйской области

По поручению президента Садыра Жапарова исключен 27-й пункт постановления кабмина от 31 мая 2022 года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Эрбол Султанбаев.
 
Уточняется, что такое решение принял кабмин.  Он напомнил, что, когда глава государства 5 марта внепланово посетил новостройку «Ак-Ордо», местные жители рассказали ему о том, что этот пункт постановления кабмина значительно затрудняет полноценную реализацию земельной амнистии.
 
«После посещения новостройки глава государства поручил оперативно решить данный вопрос и проверить ход реализации земельной амнистии в остальных регионах. Вместе с этим всем руководителям местных властей поручено не допускать отныне самовольного захвата земель», — отметил Эрбол Султанбаев.
 
Он добавил, что вчера на рабочем совещании у главы государства за неудовлетворительную работу по реализации земельной амнистии принято решение об увольнении полпреда президента в Чуйской области и акима Сокулукского района. Ранее Садыр Жапаров отметил неудовлетворительную работу чиновников.
Ссылка: https://24.kg/vlast/260200/
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