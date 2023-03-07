Земельная амнистия. Президент уволил двух чиновников Чуйской области

Уточняется, что такое решение принял кабмин. Он напомнил, что, когда глава государства 5 марта внепланово посетил новостройку «Ак-Ордо», местные жители рассказали ему о том, что этот пункт постановления кабмина значительно затрудняет полноценную реализацию земельной амнистии.

«После посещения новостройки глава государства поручил оперативно решить данный вопрос и проверить ход реализации земельной амнистии в остальных регионах. Вместе с этим всем руководителям местных властей поручено не допускать отныне самовольного захвата земель», — отметил Эрбол Султанбаев.