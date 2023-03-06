Женский форум в Москве. Айгуль Жапарова о роли русского языка в Кыргызстане

Первая леди Кыргызской Республики Айгуль Жапарова сегодня приняла участие в открытии первого кыргызско-российского форума «Диалог женщин Кыргызстана и России во имя будущего». Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Фото пресс-службы президента. Айгуль Жапарова

По ее данным, Айгуль Жапарова подробно остановилась на одном из ключевых факторов диалога женщин Кыргызстана и России — русском языке.

«В Кыргызстане придают большое значение уважительному отношению к русскому языку и культуре», — подчеркнула первая леди. Она добавила, что количество школ в стране с преподаванием русского языка составляет 2 тысячи 333, из них школ с русским языком обучения — 247. В ближайшее время совместно с российской стороной планируется начать реализацию масштабного проекта по строительству в Кыргызстане еще девяти общеобразовательных школ с русским языком обучения.

«Все это свидетельствует о нашей заинтересованности знакомить наших детей с русским языком, литературой и культурой, развивать диалог на различных уровнях во имя светлого будущего. Женщина — это, прежде всего, любящая мать, хранительница домашнего очага и семейного уюта. В этой связи мы уделяем особое внимание улучшению качества жизни матери и ребенка», — отметила она.

Первая леди также напомнила о том, что возглавляет общественный фонд «Эне балага тирек», деятельность которого призвана в первую очередь помогать матерям и детям по всей стране, улучшить качество их жизни, защищать и развить их потенциал.

Она рассказала об усилиях и мерах, которые предпринимаются в Кыргызстане в сфере достижения гендерного равенства. В стране последовательно создаются условия и предпринимаются меры по повышению роли женщин в государственном управлении и общественной жизни страны.

«Наши женщины трудятся в самых различных сферах деятельности. Активно участвуют в экономической жизни Кыргызстана. Их успешная экономическая деятельность вносит свой положительный вклад в социально-экономическое развитие государства», — подчеркнула Айгуль Жапарова.