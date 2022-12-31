Декларации-2021. Садыр Жапаров заработал меньше 1 миллиона сомов

Налоговая служба начала публикацию деклараций о доходах чиновников по итогам 2021-го. Предоставлены данные о заработках и имуществе Садыра Жапарова.

Садыр Жапаров указал, что его доходы в 2021-м составили 997 тысяч 803 сома. Это значит, что месячный заработок президента составил 83,1 тысячи сомов. В собственности у него есть только земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 0,6 гектара и гараж.

Никаких данных о недвижимом имуществе или автомобилях не представлено. Нет и информации о доходах и имуществе ближайших родственников главы государства.

Отметим, что в декларации за 2020 год Садыр Жапаров указывал, что его родные владеют двумя домами площадью 50,7 и 389 квадратных метров, а также гаражом в 17,2 квадрата. Кроме того, они являлись учредителями общественного фонда «Умут булагы».