Садыр Жапаров подписал указ о сохранности объектов историко-культурного наследия

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ «О государственной поддержке по обеспечению сохранности, изучения и популяризации объектов историко-культурного наследия Кыргызстана». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Целью указа является обеспечение сохранности и всестороннего эффективного использования объектов историко-культурного наследия, представляющих собой уникальную ценность для народа Кыргызстана. Кабинету министров поручается в трехмесячный срок разработать и утвердить госпрограмму по сохранению, изучению и проведению археологических раскопок объектов историко-культурного наследия «Көөнө тарых сырлары» на 2023–2027 годы и план мероприятий по ее реализации.

При этом должны быть предусмотрены финансы и меры по: