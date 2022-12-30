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Власть

Садыр Жапаров подписал указ о сохранности объектов историко-культурного наследия

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ «О государственной поддержке по обеспечению сохранности, изучения и популяризации объектов историко-культурного наследия Кыргызстана». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Целью указа является обеспечение сохранности и всестороннего эффективного использования объектов историко-культурного наследия, представляющих собой уникальную ценность для народа Кыргызстана. Кабинету министров поручается в трехмесячный срок разработать и утвердить госпрограмму по сохранению, изучению и проведению археологических раскопок объектов историко-культурного наследия «Көөнө тарых сырлары» на 2023–2027 годы и план мероприятий по ее реализации.

При этом должны быть предусмотрены финансы и меры по:

  • обеспечению охраны и эффективному использованию объектов историко-культурного наследия и их охранных зон;
  • созданию новых музейных учреждений на территории объектов историко-культурного наследия республиканского и международного значения;
  • осуществлению мероприятий в проведении археологических раскопок и исследовательских работ с обеспечением консервации, реставрации и музеефикации памятников археологии в соответствии с международными стандартами;
  • усилению работ по охране объектов историко-культурного наследия на местном уровне;
  • улучшению и развитию материально-технической базы учреждений по сохранению и использованию объектов историко-культурного наследия с совершенствованием их научной, методической и кадровой деятельности;
  • внедрению в учебные программы образовательных учреждений на всех уровнях предметов, предусматривающих изучение и популяризацию историко-культурного наследия Кыргызстана;
  • усилению профилактической работы по предотвращению незаконных раскопок, краж, ввоза и вывоза культурных ценностей, а также урегулированию правил оборота, применения специальных технических средств (металлоискатели, металлодетекторы, радары, магнитные и другие электронные приборы) для поиска объектов историко-культурного наследия.
Ссылка: https://24.kg/vlast/254874/
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