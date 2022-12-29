В Бишкеке открыли новую казарму Внутренних войск МВД

Президент и главнокомандующий Вооруженными силами Садыр Жапаров принял участие в открытии новой казармы Внутренних войск МВД в Бишкеке.

Глава государства отметил, что руководство страны стремится улучшить условия жизни граждан, в том числе военнослужащих.

«Последние события на кыргызско-таджикской границе показали, насколько значимы силовые структуры в укреплении независимости, защите народа. Поэтому в последнее время мы делаем упор на укрепление материально-технической базы силового блока. Обращаем особое внимание на повышение зарплат военнослужащих, обеспечение их жильем и создание соответствующих условий для их службы», — сказал Садыр Жапаров.

Президент подчеркнул, что в новой казарме будет располагаться личный состав войсковой части 702 Внутренних войск МВД.