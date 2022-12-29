Садыр Жапаров наградил Надиру Нарматову. Стала заслуженной работницей госслужбы

Член провластной фракции «Ата Журт Кыргызстан» Надира Нарматова получила звание заслуженного работника госслужбы. Грамоту вручил президент Садыр Жапаров.

Напомним, Надира Нарматова 21 ноября вынесла на общественное обсуждение изменения в законы «О некоммерческих организациях», «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)» и Уголовный кодекс, открытой дискуссии избегает.

Международные и отечественные правозащитники, юристы и эксперты раскритиковали эти инициативы, назвав их радикальными. БДИПЧ ОБСЕ призвала автора отказаться от предложенных поправок.

Вместе с Надирой Нарматовой награды удостоена ее сопартиец Камила Талиева. В уходящем году запомнилась тем, что нахамила главе Фонда обязательного медицинского страхования Азамату Муканову, заявив ему: «Выйди вон».

Еще одна нардеп Чолпон Султанбекова от фракции «Ишеним» получила орден «Данк».