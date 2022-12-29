На месте особняка Курманбека Бакиева открыли детский реабилитационный центр

Глава государства Садыр Жапаров принял участие в открытии детского реабилитационного центра, построенного на месте особняка беглого президента Курманбека Бакиева.

В своем выступлении Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан ратифицировал Конвенцию ООН о правах инвалидов.

«Республика стремится реализовать нормы об обеспечении людей с инвалидностью образованием, работой и отдыхом. Стараемся обеспечить равные права для всех кыргызстанцев. Мероприятия в этом направлении закреплены и в программе развития государства до 2026 года. Сегодня открываем реабилитационный центр. Это хорошее событие. Центр направлен на физическое и психологические восстановление детей с инвалидностью», — сказал Садыр Жапаров.

Президент подчеркнул, что реабилитационный центр рассчитан на 100 мест и в дальнейшем строительство подобных объектов будет продолжено.

«Для того чтобы оказывать поддержку людям с инвалидностью, каждый человек должен поменять свой внутренний мир», — сказал Садыр Жапаров.