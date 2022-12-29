На месте особняка Курманбека Бакиева открыли детский реабилитационный центр

Глава государства Садыр Жапаров принял участие в открытии детского реабилитационного центра, построенного на месте особняка беглого президента Курманбека Бакиева.
В своем выступлении Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан ратифицировал Конвенцию ООН о правах инвалидов.
«Республика стремится реализовать нормы об обеспечении людей с инвалидностью образованием, работой и отдыхом. Стараемся обеспечить равные права для всех кыргызстанцев. Мероприятия в этом направлении закреплены и в программе развития государства до 2026 года. Сегодня открываем реабилитационный центр. Это хорошее событие. Центр направлен на физическое и психологические восстановление детей с инвалидностью», — сказал Садыр Жапаров.Президент подчеркнул, что реабилитационный центр рассчитан на 100 мест и в дальнейшем строительство подобных объектов будет продолжено.
«Для того чтобы оказывать поддержку людям с инвалидностью, каждый человек должен поменять свой внутренний мир», — сказал Садыр Жапаров.
Отметим, особняк беглого президента снесли в июне этого года.
Две постройки, расположенные на одной территории по адресу проспект Жибек Жолу, 519, были сожжены во время апрельских событий 2010-го. Долгое время полуразрушенные здания пустовали. Потом там поселились инвалиды. После революции они обратились к временному правительству с просьбой официально передать им особняк. Однако положительного ответа не получили. Позже дом сбежавшего главы государства превратился в притон и ночлежку для бездомных.