22:41
USD 89.32
EUR 97.15
RUB 1.00
Власть

На месте особняка Курманбека Бакиева открыли детский реабилитационный центр

Глава государства Садыр Жапаров принял участие в открытии детского реабилитационного центра, построенного на месте особняка беглого президента Курманбека Бакиева.

В своем выступлении Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан ратифицировал Конвенцию ООН о правах инвалидов.

«Республика стремится реализовать нормы об обеспечении людей с инвалидностью образованием, работой и отдыхом. Стараемся обеспечить равные права для всех кыргызстанцев. Мероприятия в этом направлении закреплены и в программе развития государства до 2026 года. Сегодня открываем реабилитационный центр. Это хорошее событие. Центр направлен на физическое и психологические восстановление детей с инвалидностью», — сказал Садыр Жапаров.

Президент подчеркнул, что реабилитационный центр рассчитан на 100 мест и в дальнейшем строительство подобных объектов будет продолжено.

«Для того чтобы оказывать поддержку людям с инвалидностью, каждый человек должен поменять свой внутренний мир», — сказал Садыр Жапаров.

Отметим, особняк беглого президента снесли в июне этого года.

Две постройки, расположенные на одной территории по адресу проспект Жибек Жолу, 519, были сожжены во время апрельских событий 2010-го. Долгое время полуразрушенные здания пустовали. Потом там поселились инвалиды. После революции они обратились к временному правительству с просьбой официально передать им особняк. Однако положительного ответа не получили. Позже дом сбежавшего главы государства превратился в притон и ночлежку для бездомных.
Ссылка: https://24.kg/vlast/254713/
просмотров: 111
Версия для печати
Материалы по теме
Давление на СМИ. Садыр Жапаров считает, что в Кыргызстане свобода слова есть
Садыр Жапаров рассказал, как и какие СМИ получают финансирование
Дело Temirov Live. Садыр Жапаров считает, что сотрудники редакции не журналисты
В Кыргызстане упразднили районные кенеши
Президент одобрил поправки в закон о пожарной безопасности
Очередное обновленное здание ГКНБ в Иссык-Кульской области открыл президент
Кабмин обязали проводить общественное обсуждение законов до внесения в ЖК
Изменен указ президента о национальных проектах
Садыр Жапаров принял вице-президента Еврокомиссии Маргаритиса Скинаса
Садыр Жапаров вновь высказался о митингах против ККМ и их организаторах
Популярные новости
Давление на&nbsp;СМИ. Президент прокомментировал обыски в&nbsp;24.kg Давление на СМИ. Президент прокомментировал обыски в 24.kg
Мы&nbsp;думаем не&nbsp;только о&nbsp;себе, но&nbsp;и&nbsp;о&nbsp;своих соседях&nbsp;&mdash; Садыр Жапаров о&nbsp;воде Мы думаем не только о себе, но и о своих соседях — Садыр Жапаров о воде
Очередное обновленное здание ГКНБ в&nbsp;Иссык-Кульской области открыл президент Очередное обновленное здание ГКНБ в Иссык-Кульской области открыл президент
Акылбек Жапаров съездил в&nbsp;Москву. С&nbsp;кем встречался, что обсуждал Акылбек Жапаров съездил в Москву. С кем встречался, что обсуждал
Бизнес
Doscredobank и&nbsp;Avosend вручили ценные подарки по&nbsp;итогам первого этапа акции Doscredobank и Avosend вручили ценные подарки по итогам первого этапа акции
Acıbadem в&nbsp;2023&nbsp;году: год достижений и&nbsp;свершений Acıbadem в 2023 году: год достижений и свершений
Активные пользователи приложения &laquo;Мой Beeline&raquo; получили iPhone и&nbsp;другие призы Активные пользователи приложения «Мой Beeline» получили iPhone и другие призы
Стимулирующая лотерея &laquo;Семейные радости&raquo; от&nbsp;компании &laquo;Жемчужина Нила&raquo; Стимулирующая лотерея «Семейные радости» от компании «Жемчужина Нила»
22 января, понедельник
22:19
Президент утвердил бюджет Социального фонда на 2024 год Президент утвердил бюджет Социального фонда на 2024 год...
22:00
Сезон ОРВИ. Как попасть на прием к семейному врачу
21:47
Фонд поддержки развития туризма сдает RestPoint в аренду
21:47
Нурсултан Кенешбеков установил новый рекорд Кыргызстана в беге
21:29
В Кыргызстане выявили 216 косметологий и медкабинетов, работающих без лицензий