Глава ФОМС рассказал, сколько получают медики после повышения зарплаты

В Кыргызстане медики не ощутили повышения зарплаты. Об этом на заседании парламента заявила депутат Гуля Кожокулова.

По ее словам, проблема в том, что у медработников забрали категории, а где-то прибавили сумму.

Нардеп спросила, не кажется ли главе ФОМС Азамату Муканову, что увеличение зарплаты дутое.

Чиновник ответил, что это не так. По его словам, медикам увеличили базовый оклад на 50 процентов.

«Средняя зарплата врачей в 2021-м составляла 12 тысяч 897,9 сома, в этом году она увеличилась до 19 тысяч 346,86 сома. Средний медперсонал получал 11 тысяч 739,5 сома, теперь их зарплата составляет 17 тысяч 609,25 сома, младший медперсонал раньше получал 9 тысяч 989,4 сома, теперь эта сумма составляет 14 тысяч 984,4 сома», — сказал Азамат Муканов.