Президент подписал указ о присуждении государственных наград Кыргызстана

Президент Садыр Жапаров подписал Указ «О награждении государственными наградами Кыргызской Республики». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
По ее данным, награды присуждены за существенный вклад в развитие социально-экономического, интеллектуального и культурного потенциала страны, а также за большие достижения в профессиональной деятельности.
Государственными наградами отмечены следующие граждане:
орденом «Манас» II степени:
- Геннадий Базаров — режиссер, сценарист творческо-производственной киновидеофирмы «Кыргызтелефильм»;
- Владимир Плоских — главный научный сотрудник Института истории, археологии и этнологии имени Б.Джамгерчинова Национальной академии наук;
орденом «Манас» III степени:
- Жолдошбек Алышукуров — глава сельскохозяйственного животноводческого кооператива «Топоз-Бизон» Джумгальского района Нарынской области;
- Арзыбек Бедияров — композитор, артист Джалал-Абадской областной филармонии имени Т.Тыныбекова, руководитель народно-эстрадно-фольклорной группы «Гулгун жаш»;
- Балтахун Нурунбетов — профессор Ошского государственного педагогического университета имени А.Мырсабекова, председатель ошского отделения Ассамблеи народа Кыргызстана;
орденом «Курманджан датка»:
Кайыргуль Сартбаева — профессор кафедры сольного пения Кыргызской национальной консерватории имени К.Молдобасанова;
орденом «Данк»:
- Назирбек Борубаев — специальный представитель кабинета министров по приграничным вопросам администрации президента;
- Роза Жумаева— председатель общественного объединения «Демократический комитет женщин Кыргызстана»;
- Гулсара Омуралиева — профессор кафедры биологии, химии и природопользования Ошского государственного педагогического университета имени А.Мырсабекова;
- Чолпон Султанбекова — депутат от парламентской фракции «Ишеним»;
- Кыргызский государственный университет имени И.Арабаева.
Трое человек получили звания народных артистов: Советжан Асанкадыров, Зарылбек Молдобакиров, Нурматбек Полотов. Звание народного поэта — Тынчтыкбек Нурманбетов.
Звание «Народный писатель» присуждено Абдималиту Матисакову и Бекену Назаралиеву.
Пятнадцать деятелей науки, культуры и искусства награждены медалью «Данк».