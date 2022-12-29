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Власть

Президент подписал указ о присуждении государственных наград Кыргызстана

Президент Садыр Жапаров подписал Указ «О награждении государственными наградами Кыргызской Республики». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, награды присуждены за существенный вклад в развитие социально-экономического, интеллектуального и культурного потенциала страны, а также за большие достижения в профессиональной деятельности.

Государственными наградами отмечены следующие граждане:

орденом «Манас» II степени:

  • Геннадий Базаров — режиссер, сценарист творческо-производственной киновидеофирмы «Кыргызтелефильм»;
  • Владимир Плоских — главный научный сотрудник Института истории, археологии и этнологии имени Б.Джамгерчинова Национальной академии наук;

орденом «Манас» III степени:

  • Жолдошбек Алышукуров — глава сельскохозяйственного животноводческого кооператива «Топоз-Бизон» Джумгальского района Нарынской области;
  • Арзыбек Бедияров — композитор, артист Джалал-Абадской областной филармонии имени Т.Тыныбекова, руководитель народно-эстрадно-фольклорной группы «Гулгун жаш»;
  • Балтахун Нурунбетов — профессор Ошского государственного педагогического университета имени А.Мырсабекова, председатель ошского отделения Ассамблеи народа Кыргызстана;

орденом «Курманджан датка»:

Кайыргуль Сартбаева — профессор кафедры сольного пения Кыргызской национальной консерватории имени К.Молдобасанова;

орденом «Данк»:

  • Назирбек Борубаев — специальный представитель кабинета министров по приграничным вопросам администрации президента;
  • Роза Жумаева— председатель общественного объединения «Демократический комитет женщин Кыргызстана»;
  • Гулсара Омуралиева — профессор кафедры биологии, химии и природопользования Ошского государственного педагогического университета имени А.Мырсабекова;
  • Чолпон Султанбекова — депутат от парламентской фракции «Ишеним»;
  • Кыргызский государственный университет имени И.Арабаева.

Трое человек получили звания народных артистов: Советжан Асанкадыров, Зарылбек Молдобакиров, Нурматбек Полотов. Звание народного поэта — Тынчтыкбек Нурманбетов.

Звание «Народный писатель» присуждено Абдималиту Матисакову и Бекену Назаралиеву.

Пятнадцать деятелей науки, культуры и искусства награждены медалью «Данк».
Ссылка: https://24.kg/vlast/254671/
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