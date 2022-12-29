Восстановление Баткена. Как власти свои обещания не выполнили

В сентябре во время вторжения военных Таджикистана в Кыргызстан были разрушены 423 дома, 217 — повреждены частично. Кроме этого, пострадали 11 объектов административного и стратегического назначения, 27 зданий социального назначения, 335 хозяйственных построек, 197 складов, 61 автомобиль и один мост.

После очередного разрушительного конфликта на границе с баткенцами, снова оставшимся на улице без крыши над головой и без сменной одежды, встретился глава кабмина Акылбек Жапаров. Он тогда обещал построить дома до нового года. Через два дня срок истечет. А на дворе зима и грядет очередное похолодание.

24.kg поинтересовалось ходом восстановления Баткена.

Что говорят власти

Спустя два месяца после встречи с баткенцами Акылбек Жапаров признал, что не выполнит обещание. 8 декабря на заседании Жогорку Кенеша он заявил, что к концу декабря строительная компания «Аманат» завершит строительство только 150 домов из 420.

На прошлой неделе президент Садыр Жапаров сам лично прибыл в Баткенский район и убедился, что кабмин и к 21 декабря не успел достроить дома.

По данным руководителя дирекции восстановления Баткена Мамыржана Рахимова, в Баткенском районе идет строительство 317 домов. Из них в Ак-Сайском айыльном округе — 183, Самаркандеке — 53, Ак-Татыре — 16, Кара-Бахе — 65.

«В Аксайском айыльном округе отделочные работы ведутся в 60-70 процентах домов, в остальных 30 процентах закрывают крышу. Где-то 15-20 домов мы уже готовим к заселению. В Самаркандеке и Ак-Татыре в 50 процентах домов идут отделочные работы, а в Карабахе — 30 процентах», — сказал Мамыржан Рахимов.

На 21 декабря к заселению полностью был готов только один дом в городе Баткене.

Строительство еще 100 домов идет в селах Максат, Интернационал, Бешкент, Сада, Арка и Борбордук Лейлекского района.

«В Кулундинском айыльном округе строится 27 домов. В 5-6 домах идут отделочные работы, остальным устанавливают крыши. Можете поехать посмотреть. В Жаны-Жерском айыльном округе строим 72 дома. Половине уже устанавливаем крыши», — сказал Мамыржан Рахимов.

От первого лица В Ак-Сайском айыльном округе несколько сел были разрушены полностью. В одноименном селе уцелели лишь 20 домов. С осени в этих домах остались несколько семей. Остальные аксайцы третий месяц скитаются по съемных квартирам в Баткене, Бишкеке и Чуйской области в поисках временной крыши над головой. Несмотря на материальные трудности, они не могут вернуться к себе в село, так как кабмин до сих пор не достроил дома.

С сентября в Ак-Сае закрыты школа и детский сад, они тоже пострадали во время нападения военных Таджикистана и до сих пор не восстановлены.

По словам местных жителей, восстановление региона идет очень медленно. По подсчету местных жителей, на 22 декабря отделочные работы ведутся не в 20 домах, как говорил Мамыржан Рахимов, а в чуть больше 10.

«У остальных пока еще крыши нет. Еще предстоит заштукатурить, поставить окна, двери. В селе почти не живут семьями. Некоторые мужчины остались работать вместе со строителями. Семьи отправили в Бишкек или Ош», — говорит житель Ак-Сая.

В селе Мин-Булак Ак-Сайского айыльного округа строят восемь домов.

«Сейчас закрываем только крышу, окна двери еще не поставили. Мы поздно начали строительные работы. Строители сейчас усиленно трудятся, чтобы закончить до нового года. Но не знаю, успеют ли», — рассказал 22 декабря глава села Салам Каракашов.

Отметим, в Баткенском районе строительные работы начались раньше, чем в Лейлеке. Но и тут только перед приездом президента две семьи в срочном порядке поселили в новые дома. Остальные объекты еще не пригодны для жилья.

В администрации Баткенской области 24.kg сообщили, что пока официально ни один дом не передан пострадавшим жителям. «После оформления документов начнется официальное заселение в новые дома», — добавили чиновники.

Зима в контейнере Внезапное нападение на Кыргызстан стало неожиданным также для жителей сел Кулундинского и Жаны-Жерского айыльных округов Лейлекского района. Рано утром с первыми выстрелами люди побросали дома и бежали в чем были. А когда вернулись, обнаружили разрушенные, разграбленные и сожженные стены.

Даже в уцелевшие дома сельчане долго не решались возвращаться, настолько сильным был страх повторного нападения.

По словам местных жителей, еще ни один дом в селах не достроен. Хотя местные власти утверждают, что на многих объектах уже ведутся отделочные работы.

В селе Максат тоже нет готовых объектов, на стадии строительства 23 дома. Причем не на завершающей. У нескольких домов есть стены, но крышу достроили лишь единицам.

По словам главы села Сапарали Адинаева, первые дома ожидается сдать в эксплуатацию не раньше 10 января 2023 года. Новый год сельчане встретят не в своих домах.

Отметим, видео снято 20 декабря 2022 года

Больше 10 семей все еще живут в контейнере, который доставили в село из Бишкека, остальные разместились у соседей и родственников.

Житель села Дастан Марипов с шестью детьми живет в железном контейнере. Несмотря на холода и тесноту, сельчанин не жалуется.

Его дом был разрушен во время вторжения военных соседней страны в 2021 году. Но был отстроен. В сентябре 2022-го он вновь подвергся обстрелу. Сейчас на месте только заливают стяжку.

«Мой дом, который построили из СИП-панели в 2021 году, полностью был разрушен. Сейчас строят из кирпича. Пока только стяжку заливают», — говорит Дастан Марипов.

Не первый раз В этом году ученики средней школы села Максат учились в онлайн-режиме. Их учебное заведение третий раз подвергается нападению со стороны таджикских военных.

«Учеба в селе до сих пор не возобновлена. Только недавно начали ремонт школы и детского сада. Обещают завершить к январю. Надеюсь, следующую четверть дети начнут посещать отремонтированную школу», — говорит глава сельской управы Кулунду Оскон Ташбалтаев.

В селе Интернационал тоже пока не восстановлен ни один дом. Здесь строят три объекта. В селах Сада и Бешкент должны построить по одному дому. Но пока ни один объект не завершен.

«Мой дом сгорел во второй раз. Прошлый раз полностью был разрушен, и с помощью активистов построили новый дом. В сентябре его сожгли. Я не позволил строителям разрушить стены, так как только год назад возвели. Требуется только капитальный ремонт. Долго ждал, и на днях только составили смету расходов. Теперь жду, когда начнут. Пока живу у родственников, жена с детьми в Бишкеке», — говорит житель Интернационала Султан Раимбердиев.

Всего в регионе капитальный ремонт требуется четырем объектам.

В селе Арка строят 56 домов, в Борбордуке — 16.

Нилуфар Токтобаева, жительница села Арка-2, проживает с детьми и внуком в контейнере.

«Стены возвели, залили плиты, теперь, наверное, крышу будут делать. Строители работают и в других местах, поэтому все идет по очереди», — говорит женщина.

За чей счет строят дома баткенцам В дирекции по восстановлению Баткена заверяют, что финансирование строительных работ производится своевременно, и обещают завершить строительство домов под ключ в самое ближайшее время. Учитывая холода, во время отделочных работ включают отопление на возводимых объектах.

Отметим, кабмин оценил стоимость каждого из 420 домов в 3,3 миллиона сомов. Всего выделен 1,1 миллиард сомов.

Отметим, в 2021 году разрушенные дома в Баткене построила Турция. Кыргызстан не предъявлял никаких материальных претензий Таджикистану. И пока неизвестно, как будет восстанавливаться остальной ущерб.