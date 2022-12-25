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Власть

Рабочая поездка президента в Баткен: местные жители рассказали о своих проблемах

Президент 24 декабря в рамках рабочей поездки в Баткенскую область посетил села Мин-Орук и Достук, пострадавшие в результате трагических событий 14-17 сентября 2022 года.

Он ознакомился с ходом строительства и восстановления жилых домов. В селе Мин-Орук ведутся строительные работы в 37 жилых домах, в 16 из них проводятся отделочные, в 10 завершены работы по установке крыш. В селе Достук завершены фундаменты во всех 59 домах, в 4 построены стены, в 36 устанавливаются плиты, в 14 — крыши.

Садыр Жапаров поручил ускорить восстановление разрушенного жилья местных жителей, отметив важность проведения строительных работ с соблюдением всех норм и соответствующих стандартов. Он также поручил обеспечить эти приграничные села соответствующей инфраструктурой для комфортного проживания.

Глава государства встретился с местными жителями, которые подняли ряд вопросов, в частности, по границам, возможности получения беспроцентных кредитов, развитию ирригационных сетей, социальным пособиям, строительству внутренних дорог и социальных объектов, в особенности школ.

По его словам, одной из главных целей государства является улучшение жизни простого народа. Все, что для этого необходимо, будет достигнуто поэтапно сообща.

Вчера же президент встретился с жителями сел Капчыгай и Ак-Сай.
Ссылка: https://24.kg/vlast/254319/
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