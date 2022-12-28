Акылбек Жапаров: За два года бюджет страны увеличился вдвое

За два года бюджет страны увеличился вдвое. Об этом глава кабмина Акылбек Жапаров сообщил на итоговом заседании.

Он отметил, что была поставлена амбициозная цель — довести ресурсы консолидированного бюджета 2022 года свыше 400 миллиардов сомов.

«Эта цель достигнута — бюджет по итогам года составит порядка 430 миллиардов сомов. За два года бюджет страны увеличен вдвое. Международный валютный фонд в своем заявлении по итогам 2022 года указал, что особые усилия официальных налоговых органов привели к значительному улучшению собираемости доходов в этом году», — сказал Акылбек Жапаров.

При этом он отметил, что никаких новых налогов не вводилось. Таких успехов, по словам главы кабмина, удалось добиться благодаря фискализации налоговых процедур, правильному управлению макроэкономической политикой и соответствующей денежно-кредитной политикой.

Ранее Акылбек Жапаров в увеличении бюджета страны также похвалил главу ГКНБ Камчыбека Ташиева.