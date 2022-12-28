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Власть

Операция «кустуризация». Акылбек Жапаров похвалил главу ГКНБ и налоговиков

Глава кабинета министров Акылбек Жапаров отметил заслуги председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева в увеличении поступлений в бюджет. Об этом он сообщил на итоговом заседании кабмина.

Заседание проходит с участием президента Садыра Жапарова.

Акылбек Жапаров отметил, что в последние 10 лет за год Налоговая служба собирала около 70 миллиардов сомов.

«В этом году мы до нового года соберем до 155 миллиардов сомов. Налоговая служба выполнит этот план. Такие же показатели и у Таможенной службы, и у Соцфонда. Мы не вводили никаких новых налогов. За 30 лет в попытках избежать уплаты налогов создано очень много коррупционных схем. Богатые хотели уйти от уплаты налогов. В стране начала процветать политическая коррупция. Появились олигархи, которые создали свои партии и вели борьбу за власть», — сказал глава кабмина.

По его словам, в демонтаже этой системы, искоренении политической коррупции и устранении «крышевания» нужно отметить заслуги главы ГКНБ Камчыбека Ташиева и первого заместителя председателя кабмина Адылбека Касымалиева, который курирует экономический и финансовый блоки.

«Сам я работал в Налоговой службе. Занимал должность от инспектора до начальника управления. Сейчас у налоговиков появился позитивный боевой дух. Раньше если налоговики находили нарушителей, то правоохранительные органы закрывали дело. Сейчас они совместно заставляют платить налоги и увеличивают объем бюджета», — сказал Акылбек Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/254626/
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