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Власть

Депутат Омурбек Бакиров тайно встречался с кримавторитетом Камчи Кольбаевым

Депутат Жогорку Кенеша Омурбек Бакиров тайно встречался в криминальным авторитетом Камчи Кольбаевым в Чолпон-Ате. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

В ведомстве отметили, что коррупция стала основой сращивания криминалитета с должностными лицами государственных органов, в том числе занимающих ответственное положение, а корысть, жажда наживы и незаконное обогащение ставят выше интересов государства.

«В данном контексте заслуживает особого внимания установленная органами национальной безопасности связь криминального авторитета Камчы Асанбека с депутатом ЖК Омурбеком Бакировым, который 25 декабря специально приехал в Чолпон-Ату для конфиденциальной встречи с лидером ОПГ в спортивно-оздоровительный комплекс «Барс», о чем имеются фактические доказательства», — говорится в сообщении.

В ГКНБ подчеркнули, что подобные связи с криминалитетом не только должностных лиц, а в особенности народных избранников, дискредитируют государственную власть, подрывают доверие народа и нивелируют усилия высшего руководства республики, направленные на развитие экономики и укрепление государственности.

В связи с этим Госкомитет национальной безопасности предупредил представителей власти, в том числе депутатов, о недопустимости контактов с криминальными элементами, которые будут расцениваться как пособничество в их преступной деятельности.
Ссылка: https://24.kg/vlast/254601/
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