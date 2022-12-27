Восстановление Баткена. На строительство одного дома выделят 3,3 миллиона сомов

На строительство каждого дома в Баткене выделено более 3 миллионов сомов. Об этом на парламентском комитете по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сообщил директор Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нуртазин Джетыбаев.

На заседании депутаты заслушивают отчет о мерах по восстановлению некоторых населенных пунктов, пострадавших в результате вторжения Таджикистана в Баткенскую область.

По словам Нуртазина Джетыбаева, всего межведомственной комиссией установлены 420 пострадавших домов. Из них 1 находится в Баткене, 315 домов — в Баткенском районе и 104 жилых помещения — в Лейлекском районе. Госстрой установлен заказчиком строительства этих домов.

Чиновник уточнил, что на строительство одного дома предусмотрено 3 миллиона 315 тысяч сомов. «420 домов полностью финансирует Минфин. Внешней помощи мы не получаем», — сказал он.

Нуртазин Джетыбаев добавил, что строительство социальных объектов финансируется Всемирным банком. Для этого выделено $10 миллионов.