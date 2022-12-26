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Власть

В Араванской школе всего один кыргызский класс. Депутат о развитии госязыка

В школе Араванского района 19 классов с узбекским языком обучения, 5-6 — с русским и 1 класс с кыргызским языком обучения. Об этом на заседании комитата парламента по социальной политике во время обсуждения законопроекта о государственном языке сообщила депутат Аида Исатбек кызы.

По словам депутата, при такой системе образования невозможно говорить о развитии кыргызского языка.

«Большинство детских садов, школ у нас с русским или другим языком обучения. В Араване мы посетили школу, где 19 классов обучаются на узбекском языке, а на кыргызском только один. О каком развитии кыргызского языка можно говорит. Находясь в Кыргызстане, наши граждане обучаются на узбекском или на других языках», — заявила нардеп.

Аида Исатбек кызы отметила, что сама плохо знает государственный язык.

«Сейчас скажут, что я защищаю себя. Весь год я практиковала кыргызский. Буду и дальше стараться. В развитых странах используют несколько официальных языков, а мы идем назад», — сказала депутат.

Замминистра образования Токбубу Ашимбаева проинформировала, что по стране 34 тысячи классов с кыргызским языком обучения и более 16 тысяч — с русским.

«У нас 168 частных детских садов. Да, большинство на русском, но к дошкольным образовательным учреждениям нет языкового требования. Согласно Конституции, все народы, проживающие в стране, могут обучаться на своем родном языке. У нас обучение идет на кыргызском, русском, узбекском и таджикском языках», — сказала она.
Ссылка: https://24.kg/vlast/254354/
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