Садыр Жапаров ознакомился с ходом строительства жилых домов в приграничных селах

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в рамках рабочей поездки в Баткенскую область посетил села Ак-Сай и Капчыгай Баткенского района, в которых разрушены жилые дома местных жителей в результате трагических событий 14-17 сентября. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Строительные работы идут в 51 жилом доме. Фундаменты завершены во всех домах, стеновые работы — в 17, в 5 домах завершены работы по установке крыш. В 14 домах проводятся отделочные работы.

Садыр Жапаров зашел в новый построенный дом одного из местных жителей, чтобы лично убедиться в качестве строительства и наличии всех необходимых условий для комфортного проживания.

При посещении села Капчыгай президенту рассказали, что здесь разрушили практически все дома. Сейчас в 75 ведутся строительные работы. Во всех домах завершены фундаменты. В 17 домах завершены стеновые работы, в 26 устанавливают плиты, в 31 завершены кровельные работы.

Необходимые материалы в достаточном количестве. Прилагаются все усилия, чтобы в ближайшее время сдать дома в эксплуатацию. Все объекты будут обеспечены соответствующей инфраструктурой, включая чистую воду, уличное освещение и асфальтирование дорог.

Садыр Жапаров также посетил пограничную заставу «Капчыгай» в Баткенском районе.