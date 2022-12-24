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Власть

С 1 января 2023 года казино и игровые автоматы без лицензии станут вне закона

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ «О мерах по пресечению незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно документу, с 1 января 2023 года все азартные игры с использованием игровых автоматов могут проводить только в помещениях легальных казино. Запрещается установка игровых автоматов в торговых центрах, компьютерных клубах и других помещениях, на улице. Запрещается деятельность тотализаторов и букмекерских контор без лицензий.

МВД должно усилить работу по прекращению деятельности незаконных казино, тотализаторов, букмекерских контор, подпольных мест проведения азартных игр. При выявлении незаконных казино все игральные принадлежности, включая игровые автоматы, ценности, являющиеся ставкой и выигрышем в игре, иной доход, полученный в результате участия в таких играх, подлежат изъятию в доход государства.

Поручено в течение двух месяцев разработать законопроект по ужесточению ответственности за незаконную игорную деятельность, в том числе за вовлечение в нее несовершеннолетних.

Местные государственные администрации, мэрии городов, МВД, Минобразования и Минкультуры должны вести регулярную работу по предупреждению незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр и вовлечению в них несовершеннолетних, а также создавать и продвигать социальные ролики о вреде азартных игр.
Ссылка: https://24.kg/vlast/254288/
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