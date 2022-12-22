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Власть

Адахан Мадумаров упрекнул коллег в том, что они зря едят свой депутатский хлеб

Сегодня на заседании парламента депутат Адахан Мадумаров предложил создать комиссию по изучению вопроса о нарушениях Конституции.

По его словам, нардеп Медер Алиев не зря ушел со своей должности.

«Этот человек ушел с должности руководителя основного комитета парламента (комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша. — Прим. 24.kg). Об этом он сам заявил на заседании. Сколько мы еще должны ждать? Где еще наши коллеги, которые боятся приходить на работу? Что за страна у нас? Мы стали жить по понятиям. Если человек, являющийся гарантом Конституции, не считается с Основным законом, о нарушениях должны говорить мы, как народные избранники. Пока мы не создадим комиссию, не изучим грубейшие нарушения Конституции, Жогорку Кенеш не оправдает своей работы и хлеба, который ест. Комиссия за один месяц должна изучить ситуацию с правами человека, нарушениями законов», — сказал Адахан Мадумаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/254103/
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