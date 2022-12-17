Президент нашел способ борьбы со смогом. Поручил строить бани в жилмассивах

Президент Садыр Жапаров в интервью информационному агентству «Кабар» прокомментировал проблему смога и требования об освобождении от должности мэра Эмилбека Абдыкадырова.

Он считает, что если уволить градоначальника, то смог не исчезнет.

«Народ должен помочь в решении экологического вопроса. ТЭЦ дает 10-15 процентов выбросов. Мы облетели город и жилмассивы на вертолете три раза. Все увидели. Весь дым исходит из новостроек, саун, бань в частном секторе. Они сжигают резину и отходы из швейных цехов. Поэтому соседи должны друг друга контролировать. Если увидели, что кто-то топит запрещенными средствами, нужно сообщить соответствующим службам. Только тогда смог исчезнет», — считает глава государства.

Он отметил, что власть тоже не сидит сложа руки, проводит рейды.

«Сказали, если кто-то будет сжигать резину и тряпки, пусть штрафуют, сауны закрывают. Но если народ сам проконтролирует, тогда это даст лучше эффекта, чем рейды», — сказал Садыр Жапаров.

Он отметил, что также поручил службам построить государственные бани в жилмассивах.

«Оказывается в жилмассивах работают частные бани. Они и топят вредными веществами. Я поручил чтобы в новостройках построили государственные бани. И самое главное, мы усиливаем строительство ГЭС. Строится около 50 малых и средних ГЭС. Если все завершат, то перейдем на электрическое отопление и избавимся от смога», — заключил Садыр Жапаров.