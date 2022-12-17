04:28
USD 89.28
EUR 97.76
RUB 0.98
Власть
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Президент нашел способ борьбы со смогом. Поручил строить бани в жилмассивах

Президент Садыр Жапаров в интервью информационному агентству «Кабар» прокомментировал проблему смога и требования об освобождении от должности мэра Эмилбека Абдыкадырова.

Он считает, что если уволить градоначальника, то смог не исчезнет.
 
«Народ должен помочь в решении экологического вопроса. ТЭЦ дает 10-15 процентов выбросов. Мы облетели город и жилмассивы на вертолете три раза. Все увидели. Весь дым исходит из новостроек, саун, бань в частном секторе. Они сжигают резину и отходы из швейных цехов. Поэтому соседи должны друг друга контролировать. Если увидели, что кто-то топит запрещенными средствами, нужно сообщить соответствующим службам. Только тогда смог исчезнет», — считает глава государства.
 
Он отметил, что власть тоже не сидит сложа руки, проводит рейды.
 
«Сказали, если кто-то будет сжигать резину и тряпки, пусть штрафуют, сауны закрывают. Но если народ сам проконтролирует, тогда это даст лучше эффекта, чем рейды», — сказал Садыр Жапаров.
 
Он отметил, что также поручил службам построить государственные бани в жилмассивах.
 
«Оказывается в жилмассивах работают частные бани. Они и топят вредными веществами. Я поручил чтобы в новостройках построили государственные бани. И самое главное, мы усиливаем строительство ГЭС. Строится около 50 малых и средних ГЭС. Если все завершат, то перейдем на электрическое отопление и избавимся от смога», — заключил Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/253735/
просмотров: 17455
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане проведут территориальную реформу в городах и айыльных аймаках
Кто стал человеком 2023 года в Кыргызстане? Мнение жителей страны
Кыргызстан ратифицировал протокол о миротворческой деятельности ОДКБ. О чем он
За доблестный труд. Садыр Жапаров наградил отличившихся кыргызстанцев
В 2023 году таможенные сборы достигнут рекордных показателей — Садыр Жапаров
Садыр Жапаров призвал кыргызстанцев не обманывать иностранных инвесторов
Садыр Жапаров принял участие в неформальной встрече лидеров СНГ в России
Наш Садыр ата. Знахарь посвятил президенту стихотворение
92 тысячи 795 километров. Куда и как часто летал Садыр Жапаров в 2023 году
Садыр Жапаров выступил на Высшем Евразийском совете. Главное из заявлений
Популярные новости
Уже не&nbsp;смешно. Флаг на&nbsp;площади вновь спустили: он&nbsp;порван Уже не смешно. Флаг на площади вновь спустили: он порван
Глава Минэкономики призвал кыргызстанцев с&nbsp;уважением относиться к&nbsp;туристам Глава Минэкономики призвал кыргызстанцев с уважением относиться к туристам
Спешка с&nbsp;поднятием флага. Депутат рассказал об&nbsp;отсутствии важной части закона Спешка с поднятием флага. Депутат рассказал об отсутствии важной части закона
Госслужащие дважды за&nbsp;день обновили фото в&nbsp;своих соцсетях. Причина&nbsp;&mdash; новый флаг Госслужащие дважды за день обновили фото в своих соцсетях. Причина — новый флаг
Бизнес
АКЦИЯ &laquo;БЕЗЛИМИТ за&nbsp;550&nbsp;сомов&raquo;! Успей подключиться АКЦИЯ «БЕЗЛИМИТ за 550 сомов»! Успей подключиться
Чем запомнился юбилейный год Beeline? Чем запомнился юбилейный год Beeline?
Новогодние каникулы с&nbsp;MegaPay Новогодние каникулы с MegaPay
&laquo;7&nbsp;АТА&raquo; (&laquo;Жети Ата&raquo;) сближает поколения «7 АТА» («Жети Ата») сближает поколения
10 января, среда
00:46
Бизнесмен Имамидин Ташов заявил о похищении и вымогательстве 100 миллионов сомов Бизнесмен Имамидин Ташов заявил о похищении и вымогател...
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
9 января, вторник
23:42
В WhatsApp для Android появится функция обмена аудио во время видеозвонков
23:08
В Кыргызстане завершилась третья фаза менторской программы «Женщины в бизнесе»
22:46
В Южной Корее больше не будут есть собак. Принят закон о запрете
22:18
В техасском отеле произошел взрыв из-за утечки газа. Пострадали 20 человек
22:00
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам