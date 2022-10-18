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Власть

Законопроект о легализации активов означает легализацию коррупции — эксперт

Сегодня комитет Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике проводит парламентские слушания по законопроекту о легализации активов.

Директор Центральноазиатского института исследования проблем коррупции и отмывания денег Эркайым Мамбеталиева заявила, что в документе есть противоречия. Кроме того, он не соответствует договорным обязательствам, подписанным на международном уровне.

«Законопроект несет в себе коррупционные риски. Мы являемся подписантами многих международных конвенций. Принятие закона может повлиять на то, что Кыргызстан попадет в серый список национальной системы противодействия легализации преступных доходов. Законопроект противоречит принципам финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Это может привести страну к огромным проблемам. Да, есть международный опыт, но он предполагает четкую выработку механизмов, которая противодействует отмыванию доходов. Фактически это легализация коррупции», — сказала Эркайым Мамбеталиева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/248369/
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