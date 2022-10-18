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Власть

Замглавы Минэкономики объяснил, зачем нужен закон о легализации активов

Сегодня комитет Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике проводит парламентские слушания по закону о легализации активов.

Заместитель министра экономики и коммерции Искендер Асылкулов объяснил, что закон позволит вывести бизнес из тени.

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«По законопроекту, если человек декларирует активы до 100 миллионов сомов, 1 миллион он выплачивает государству. Легализация доходов не новшество, это мировая практика. В будущем в нашей стране будут заполнять декларации все — студенты, пенсионеры и работающие люди. Цель легализации — создание эффективного правового механизма методом добровольного декларирования. Закон не будет применяться к объектам, на которые уже наложен арест или те активы, которые фигурируют в уголовных делах. Декларация активов не подлежит контрольной оценке, человек сам оценивает имущество и предоставляет о нем сведения. За разглашение банковской тайны либо распространение декларации без согласия гражданина предусмотрена ответственность — штраф от 1 до 2 тысяч расчетных показателей», — сказал он.

Отметим, кабмин предлагает легализовать активы в любой форме, полученные до 2022 года. Законопроект распространяется на физические лица и капитал. Пороговая сумма — 100 миллионов сомов. Свыше этого оплачивается декларационный платеж в размере 1 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/248342/
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