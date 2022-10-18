Генассамблея ООН объявила официальным инициированный Кыргызстаном документ

По инициативе президента Кыргызстана Садыра Жапарова 19 сентября 2022 года в Нью-Йорке (США) состоялось Совещание высокого уровня по устойчивому горному развитию. Об этом напомнили в пресс-службе главы государства.

Мероприятие стало одним из наиболее важных событий Международного года устойчивого горного развития, объявленного Генеральной ассамблеей ООН по предложению Кыргызстана.

По итогам совещания входящие в группу друзей горных стран государства приняли заявление. По просьбе Кыргызстана Генеральная Ассамблея ООН объявила итоговый документ совещания высокого уровня по устойчивому горному развитию своим официальным документом.