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Власть

Генассамблея ООН объявила официальным инициированный Кыргызстаном документ

По инициативе президента Кыргызстана Садыра Жапарова 19 сентября 2022 года в Нью-Йорке (США) состоялось Совещание высокого уровня по устойчивому горному развитию. Об этом напомнили в пресс-службе главы государства.

Мероприятие стало одним из наиболее важных событий Международного года устойчивого горного развития, объявленного Генеральной ассамблеей ООН по предложению Кыргызстана.

По итогам совещания входящие в группу друзей горных стран государства приняли заявление. По просьбе Кыргызстана Генеральная Ассамблея ООН объявила итоговый документ совещания высокого уровня по устойчивому горному развитию своим официальным документом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/248337/
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